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Moncloa ve "honorable" a Zapatero y reta a PP y Vox a presentar una moción de censura

El Gobierno mantiene su apoyo al expresidente, niega que el caso Plus Ultra afecte al Ejecutivo y reta a PP y Vox a presentar una moción de censura.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Moncloa mantiene su respaldo a Zapatero | Europa Press

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El Gobierno mantiene intacto su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero pese a la investigación abierta por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. En Moncloa consideran al expresidente una persona "honorable" y rechazan que las acusaciones recogidas en el auto judicial supongan una amenaza para la estabilidad del Ejecutivo o para la continuidad de la legislatura. Pedro Sánchez mantiene además el objetivo de agotar el mandato hasta 2027 y niega cualquier escenario de adelanto electoral.

Fuentes gubernamentales insisten en que el auto del juez José Luis Calama no contiene "pruebas documentales" que acrediten las acusaciones contra Zapatero. El magistrado investiga el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y sospecha que el expresidente pudo intervenir de forma irregular a cambio de contraprestaciones económicas.

Sin embargo, desde Moncloa defienden la legalidad de aquella ayuda pública y aseguran que el procedimiento no compromete al Ejecutivo. "No hay nada que afecte al Gobierno", trasladan fuentes del entorno del presidente.

El Gobierno reta a la oposición

En el Ejecutivo muestran tranquilidad ante las críticas de la oposición y ante el cambio de tono que algunos socios parlamentarios comenzaron a evidenciar en las últimas horas. Formaciones como Sumar, Compromís o ERC han reclamado explicaciones al PSOE y han empezado a alejarse de la tesis del "lawfare", utilizada inicialmente para cuestionar el origen de la investigación judicial.

Pese a ello, el Gobierno considera que la mayoría parlamentaria continúa intacta y no percibe riesgo real de ruptura con sus aliados. Desde Moncloa incluso desafían abiertamente a PP y Vox a impulsar una moción de censura si consideran que existen motivos suficientes para desalojar a Sánchez de La Moncloa.

"El que quiera presentar una moción de censura que lo haga", señalan fuentes gubernamentales, convencidas de que la oposición no dispone de apoyos suficientes para sacarla adelante.

En el Ejecutivo interpretan además que el Partido Popular intenta conectar directamente la investigación judicial con la Presidencia del Gobierno, aunque recalcan que el auto del juez "no contiene ninguna prueba contra el Gobierno".

A la espera del informe de la UDEF

El rescate de Plus Ultra ya había sido investigado anteriormente por un juzgado de Plaza de Castilla, recuerdan desde Moncloa, donde insisten en que aquella causa terminó archivada.

Ahora, tras el levantamiento del secreto de sumario, el Gobierno espera conocer el contenido completo del informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), documento en el que el juez basa parte de las acusaciones recogidas en el auto.

"Si hay pruebas deberían estar ahí", apuntan fuentes gubernamentales, que mantienen "la máxima confianza en su inocencia" y aseguran que, hasta el momento, no han encontrado elementos que les hagan cambiar de posición respecto al expresidente socialista.

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