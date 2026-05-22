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Laporta, a la carga contra Florentino Pérez: "Fue esperpéntico, han encendido el ventilador de las miserias"

El presidente del Barça vuelve a criticar duramente las palabras de Florentino: "Dijo barbaridades, todo lleno de falsedades...".

Joan Laporta

Joan LaportaEuropa Press

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Joan Laporta no ha querido desaprovechar la oportunidad de criticar a Florentino Pérez tras su sorprendente rueda de prensa de hace diez días en la que anunció que habrá elecciones a la presidencia y cargó contra parte de la prensa.

"Fue una rueda de prensa esperpéntica, encendieron el ventilador de las miserias"

Laporta, sobre Florentino Pérez

"Fue una rueda de prensa esperpéntica, llena de falsedades en lo que respecta al caso Negreira, una cortina de humo y una estrategia para desviar la atención después de dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Encendieron el ventilador de las miserias", explicó el abogado catalán tras el torneo solidario de golf que organiza Ronald Koeman, exjugador y entrenador del Barça.

El mandatario azulgrana hurgó en la herida blanca y recordó a los madridistas sus dos años sin títulos importantes: "Y nosotros llevamos dos años ganando, dos Ligas, dos Supercopas... el año pasado. Ya nos conocemos", expresó Laporta.

"Florentino dijo barbaridades"

Por si hiciera falta, Laporta reconoció que las relaciones institucionales entre ambos equipos son inexistentes: "Las relaciones con el Madrid están rotas desde el momento en que se personalizan en el caso (Negreira) y actúan de manera impropia. Dijo barbaridades, pero cada uno hace lo que quiere. Lo que no puede pretender es que no se reaccione. El club está estudiando esas declaraciones", sentenció.

"¿Laporta y el caso Negreira? Un jugador del Madrid sangra... y el árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa"

Álvaro Arbeloa

Las palabras del presidente tuvieron lugar minutos antes de que compareciera Arbeloa en Valdebebas, tema al que no hizo caso omiso el salmantino: "Le doy poca importancia a las palabras de Laporta, hemos sido siempre muy claros con lo que hemos hablado. Se referirá al Caso Negreira... Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español. Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación. No son cosas normales. Tenemos que seguir denunciándolo. Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa", detalló el todavía entrenador blanco, que en la misma rueda de prensa confirmó que no seguirá al frente del banquillo la próxima temporada.

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