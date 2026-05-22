Arbeloa confirma su salida del Real Madrid: "Estos meses he pensado más en el club que en mí"

Álvaro Arbeloa ha confirmado este viernes que no continuará en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada: "Me voy agradecido tras estos ocho años... Ojalá un día pueda volver", explicó el salmantino, que dejará el club después de su etapa como entrenador en el Juvenil, en el Castilla y finalmente dirigiendo al primer equipo durante estos últimos cuatro meses.

"No seguiré el año que viene, he hecho las cosas de la mejor manera, no a la mía, pero sí a la mejor"

El exlateral blanco cogió el testigo de Xabi Alonso a mitad de enero y no ha podido sacar el máximo jugo de una plantilla que enlaza dos años consecutivos sin títulos grandes (el año pasado ganó Supercopa de Europa y Mundial de Clubes): "Sé lo que he tenido que afrontar, si hubiese empezado desde el principio, habría sido distinto... Pero es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor".

"He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses"

Arbeloa ha querido dejar claro que él seguramente habría hecho las cosas de manera diferente si hubiera entrenado a otro club y si la oportunidad le hubiera llegado en un momento distinto al que le tocó (con un Madrid tocado y un vestuario patas arriba): "He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses, pero he hecho lo mejor para el club. En otro club hubiese sido diferente, pero era lo que tenía que hacer. No hay lugar para el arrepentimiento".

"No hay posibilidad de que pueda estar con Mourinho"

Una vez ha confirmado directamente que no seguirá en el banquillo merengue, ha querido dejar claro que pese a su gran relación con Mourinho (su más que posible sustituto) no formará parte de su equipo técnico, algo que se había rumoreado en los últimos días: " Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él".

"¿El caso Negreira? Un jugador del Madrid sangra y recibe el premio de pitar la final de Copa"

"Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa", dejó claro Arbeloa en la que ha sido su penúltima rueda de prensa. No quiso despedirse sin dar las gracias a los jugadores: "He tenido buena relación con todos, aunque siempre hay discordancias y malentendidos", y sin lanzar un último dardo al Barça por el caso Negreira: "Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español. Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación. No son cosas normales. Tenemos que seguir denunciándolo. Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa", sentenció.

10 pinchazos en 27 partidos

El que también fuera jugador del Liverpool cierra su etapa como entrenador del primer equipo habiendo perdido contra el Albacete en octavos de final de Copa del Rey, ante el Bayern de Múnich en cuartos y terminando la Liga en segunda posición, a 11 puntos del Barça y con un partido todavía por jugarse. En total, 17 victorias, dos empates y ocho derrotas.

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