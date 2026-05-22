OFICIAL: Alaba también dice adiós al Real Madrid

Días de decir adiós en el Real Madrid. El pasado lunes le tocó a la leyenda de Dani Carvajal y este viernes ha sido Álvaro Arbeloa por la mañana y David Alaba por la tarde los que han dicho adiós al club blanco.

Termina contrato... y sin oferta de renovación

El futbolista de 33 años no seguirá en el equipo madridista después de haber cumplido su contrato (30 de junio) y no recibir oferta de renovación por parte del Madrid.

Apenas 12 partidos con el Madrid esta temporada

El defensa austriaco llegó a ser una pieza fundamental años atrás pero las constantes lesiones le han apartado de cualquier tipo de rotación, tanto con Ancelotti en su última etapa, como en los últimos meses con Xabi Alonso y Arbeloa. Precisamente este año solo ha participado en 12 partidos oficiales con el Real Madrid, mientras que con la selección austriaca ha tenido minutos hasta en cinco.

El ex del Bayern, que dejó una imagen histórica levantando una silla tras la remontada ante el PSG en 2022, deja el Madrid con un gran palmarés: dos Champions League, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y otras dos de España.

El adiós del club

"El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia. David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa

El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", dice parte del comunicado.

Los blancos han recalcado que este sábado 23 de mayo se le homenajeará en el último partido ante el Athletic de Bilbao: "El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo".

Con las salidas ya seguras de Carvajal y Alaba, Carreras y Fran García son los únicos laterales zurdos sanos en estos momentos, porque es posible que Mendy no esté al 100% al comienzo de la que viene tras su última lesión. Por otra parte, en el lateral derecho es Arnold el único que ha tenido minutos esta temporada sin estar fuera de posición, como si lo estaba un Valverde que jugó muchos partidos en esa posición.

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