Más contagioso, mortal y sin vacuna... Lo que se sabe del letal brote de ébola que preocupa a la OMS y ya afecta a Europa

La OMS declaraba hace varios días la "emergencia sanitaria internacional" por un brote de ébola que está afectando especialmente a la República Democrática del Congo y Uganda y que amenaza con traspasar fronteras y poner la situación fuera de control.

Se trata de la cepa Bundibugyo, un nuevo brote letal, más contagioso y transmisible entre humanos, que ha provocado ya la muerte de más de 130 personas en África.

Alta mortalidad y ausencia de vacunas

Presenta una mortalidad que ronda el 40% y, a día de hoy, no existe una vacuna efectiva contra esta variante. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha anunciado recientemente que hay dos vacunas ya en desarrollo.

Sin embargo, tardarán varios meses en ser definitivas, demasiado tiempo para contener un brote que ya deja más de un centenar de muertes y preocupa a los expertos por su alta letalidad.

Diferentes síntomas y periodos de incubación

Presenta unos síntomas que van desde la fiebre, el cansancio general y el dolor de cabeza hasta el fallo renal, hepático, o incluso la hemorragia interna.

Además, pueden pasar entre 2 y 20 días entre el contagio y la aparición de estos primeros síntomas.

El brote ya afecta a Europa

Actualmente, hay un médico estadounidense siendo evaluado en República Checa, donde permanecerá tres semanas en cuarentena, después de haber estado en contacto con enfermos en Uganda. Por ahora no ha dado positivo en ébola.

El que sí ha dado positivo es otro médico, también estadounidense, trasladado en este caso a Berlín con varios síntomas propios de la enfermedad.