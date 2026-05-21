Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Ébola

Más contagioso, mortal y sin vacuna... Lo que se sabe del letal brote de ébola que preocupa a la OMS y ya afecta a Europa

Tiene una mortalidad del 40% y la OMS ya ha declarado la "emergencia de salud pública" por la "magnitud y rapidez" con la que se propaga. Ya ha dejado más de 130 fallecidos en el Congo y se teme que cruce fronteras.

Cartel informativo sobre el &eacute;bola en la Rep&uacute;blica Democr&aacute;tica del Congo

Cartel informativo sobre el ébola en la República Democrática del CongoEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

La OMS declaraba hace varios días la "emergencia sanitaria internacional" por un brote de ébola que está afectando especialmente a la República Democrática del Congo y Uganda y que amenaza con traspasar fronteras y poner la situación fuera de control.

Se trata de la cepa Bundibugyo, un nuevo brote letal, más contagioso y transmisible entre humanos, que ha provocado ya la muerte de más de 130 personas en África.

Alta mortalidad y ausencia de vacunas

Presenta una mortalidad que ronda el 40% y, a día de hoy, no existe una vacuna efectiva contra esta variante. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha anunciado recientemente que hay dos vacunas ya en desarrollo.

Sin embargo, tardarán varios meses en ser definitivas, demasiado tiempo para contener un brote que ya deja más de un centenar de muertes y preocupa a los expertos por su alta letalidad.

Diferentes síntomas y periodos de incubación

Presenta unos síntomas que van desde la fiebre, el cansancio general y el dolor de cabeza hasta el fallo renal, hepático, o incluso la hemorragia interna.

Además, pueden pasar entre 2 y 20 días entre el contagio y la aparición de estos primeros síntomas.

El brote ya afecta a Europa

Actualmente, hay un médico estadounidense siendo evaluado en República Checa, donde permanecerá tres semanas en cuarentena, después de haber estado en contacto con enfermos en Uganda. Por ahora no ha dado positivo en ébola.

El que sí ha dado positivo es otro médico, también estadounidense, trasladado en este caso a Berlín con varios síntomas propios de la enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus llega a Róterdam con los 25 tripulantes y los dos médicos a bordo

Imagen de archivo del MV Hondius

Publicidad

Salud

Cartel informativo sobre el ébola en la República Democrática del Congo

Más contagioso, mortal y sin vacuna... Lo que se sabe del letal brote de ébola que preocupa a la OMS y ya afecta a Europa

Crucero

Un viaje de fin de curso acaba con 42 afectados por un brote de gastroenteritis en un crucero

Esferas 3D enriquecidas en células madre tumorales

Una estrategia con luz capaz de eliminar células tumorales resistentes del cáncer de mama

Desembarco de la pasajera muerta en el Hondius
Hantavirus

Desembarcan el cadáver de la pasajera alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo por hantavirus en el crucero MV Hondius

Sanitarios en el Congo tratan el ébola
ÉBOLA

Declaran la emergencia continental por ébola y elevan a más de 100 las muertes asociadas al brote

Fachada del Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

Los trece españoles ingresados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en hantavirus

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado que podrán flexibilizar sus medidas de aislamiento.

Tecnología de ultrasonidos para tratar el dolor neuropático
Avance médico

Tecnología de ultrasonidos para tratar el dolor neuropático: "Me ha cambiado la vida”

El Hospital Germans Trias de Barcelona utiliza esta tecnología, destinada habitualmente a pacientes con párkinson, para aliviar el dolor crónico. Inma, la primera paciente en recibir el tratamiento en Cataluña, dejó de sufrir crisis de dolor al recibirlo.

Imagen de archivo del MV Hondius

El crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus llega a Róterdam con los 25 tripulantes y los dos médicos a bordo

La OMS advierte que el mundo está al borde de una nueva pandemia mucho más dañina: "Hay señales alarmantes"

La OMS advierte que el mundo está al borde de una nueva pandemia mucho más dañina: "Hay señales alarmantes"

Ébola López Acuña

La advertencia del epidemiólogo López Acuña: "La nueva cepa del ébola es más contagiosa"

Publicidad