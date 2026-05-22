El Real Madrid derrota al Valencia y jugará la final de la Euroliga ante Olympiacos

El Real Madrid certificó este viernes el pase a su 22ª final de Euroliga de su historia, y lo ha hecho con un sabor muy agridulce al ver como su único interior (ala-pívot 'reconvertido' a pívot), Usman Garuba, dejaba la cancha cojeando a falta de siete minutos para el final del partido. La mejor y la peor noticia a la vez. Los de Scariolo se impusieron al Valencia Basket por 102-90.

Tanto la primera como la segunda parte fue un festival de anotación de ambos equipos, imponiéndose por 'solo' seis puntos el equipo blanco gracias a un espectacular porcentaje desde el 6'75 (11 de 19) y respondido con un Valencia que castigó la falta de altura en los de Scariolo (bajas de Tavares y Len). Ambos cerraron el primer acto con más de un 60% en tiros de dos (69% Valencia y 61 los blancos).

Un toma y daca esperaba en la segunda mitad, donde el que encontrara el equilibrio entre anotar y defender con agresividad se llevaría el partido. Los taronja estuvieron durante todo el partido, y gran parte de la segunda parte, por detrás pero a tiro de piedra, o más bien de un par de triples (entre seis y siete puntos de diferencia).

Los blancos no pudieron mantener la excelencia desde la distancia pero mantuvieron rigor defensivo y dilapidaron al Valencia en transición e imponiéndose en los rebotes... con el incansable Deck y un superlativo Feliz. El Madrid se puso serio y se fue al último parcial con una ventaja de 13 puntos que terminó siendo decisiva. Hezonja, sobresaliente con 25 puntos, ayudado de Lyles, Deck, Feliz y Maledon, todos por encima de diez puntos.

Olympiacos - Real Madrid, el gran clásico de Europa en la gran final

La gran final del domingo citará a dos grandes de Europa, los 11 títulos del Madrid por 'solo' tres de los griegos, un número que no hace justicia a la grandeza de Olympiacos, que este viernes avasalló a un desconocido Fenerbahce.

Es más, desde la temporada 2010-11, los madridistas son el equipo con más participaciones en estas semifinales y final del torneo: hasta 11 veces (12 con esta) se han metido en dicha Final Four. En tres de ellas perdieron en semifinales (2011, 2017 y 2019), cayeron en en otras cuatro finales (2013, 2014, 2022 y 2024) y levantaron el título en 2015, 2018 y 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.