El magistrado Joaquim Bosch, sobre la actitud del juez Calama: "Hay una marcada prudencia institucional"

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra aporta nuevos detalles y sigue situando en el centro al que fue presidente del Gobierno desde 2004 hasta 2011, José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre las principales medidas que ha llevado a cabo el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, destaca el bloqueo de hasta 490.780 euros en las cuentas del expresidente. Precisamente, esa cifra es la misma cantidad que habría recibido entre 2020 y 2024 de la empresa de su socio Julio Martínez.

El bloqueo de hasta 490.780 euros de las cuentas del expresidente es "una medida habitual"

Tal y como ha detallado el magistrado Joaquim Bosch, esa medida es "habitual" en "investigaciones por corrupción o delitos económicos". Ha explicado que "es una medida cautelar que no es especialmente injerente porque no implica un bloqueo total del patrimonio, sino que se limita a afianzar el pago de aquello que fue parte del beneficio obtenido", en el caso de que "hubiera una condena con responsabilidades".

Asimismo, ha asegurado que en este punto "se pueden adoptar muchas medidas cautelares", aunque insiste en que "no todas se pueden aplicar". En su opinión, el bloqueo de una cantidad de dinero de sus cuentas es algo "proporcionado en el momento actual de la investigación" y destaca que no se podría aplicar "la prisión provisional", al ser "desproporcionado".

"El auto de imputación se despacha en unas pocas páginas y aquí hay más de 80"

Tras la imputación, ha llamado la atención la actitud del juez. José Luis Calama se ha caracterizado por la prudencia. Por su parte, Bosch ha detallado que "hay una actuación de marcada prudencia institucional por las características del caso" y considera que el auto de imputación se despacha en unas pocas páginas y aquí hay más de 80".

Sobre la negativa del expresidente de dar declaraciones hasta que sea llamado por el juez el próximo 2 de junio, el magistrado ha explicado que "los letrados defensores siempre piden a sus defendidos que hablen lo menos posible porque cualquier cosa que diga un investigado le puede perjudicar". Por tanto, asegura que es "normal" que no "preste declaraciones a la prensa".

Sobre este caso, Bosch ha afirmado que hay "indicios suficientes para la imputación" y cree que "Zapatero puede presentar una estrategia de defensa también proporcionada a la gravedad de las imputaciones".

Por otro lado, el magistrado ha afirmado que podría retrasarse la declaración ante el juez "si hay causas justificadas" y el juez "podrá valorarlo desde una perspectiva de proporcionalidad".

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