Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

Donald Trump vuelve a dar un paso atrás. Después de anunciar recortes militares en Europa y amenazar a varios aliados de la OTAN, el presidente de Estados Unidos ha confirmado ahora el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, un despliegue que días antes había paralizado. Después de semanas criticando a vario socios europeos por, según él, no respaldar lo suficiente a Estados Unidos en la guerra en Irán, Trump ha proclamado el anuncio vinculando directamente el movimiento militar a su buena relación con el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki.

Hace apenas unos días, la Administración estadounidense había comunicado la retirada de cerca de 5.000 militares destinados en Alemania. El Pentágono justificó entonces la medida como una vuelta a los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, Trump había ido más allá y llegó a amenazar con reducir la presencia militar en distintos países europeos como medida de presión dentro de la OTAN. Entre los señalados estaban Alemania, España e Italia, después de las diferencias provocadas por la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán.

Ahora, el presidente estadounidense da marcha atrás y confirma el envío de más tropas a Polonia. "Ante la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, al que me enorgulleció apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales", escribía Trump.

El Pentágono había paralizado el despliegue

El cambio de postura llega apenas 24 horas después de que el Pentágono confirmara que el despliegue previsto en Polonia quedaba "retrasado temporalmente" como parte de una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había mantenido además conversaciones con el viceprimer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, para garantizar que el contingente militar estadounidense en el país no se reduciría.

Desde Varsovia intentaron lanzar un mensaje de tranquilidad. "El número de tropas estadounidenses en Polonia no está disminuyendo", aseguró Kosiniak-Kamysz tras conocerse la suspensión inicial del despliegue.

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