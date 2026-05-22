Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

El presidente de Estados Unidos anuncia que enviará 5 mil soldados a Polonia, un despliegue que había cancelado tras anunciar la retirada de tropas de Alemania.

19 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump host the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 19/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa | EUROPAPRESS

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Donald Trump vuelve a dar un paso atrás. Después de anunciar recortes militares en Europa y amenazar a varios aliados de la OTAN, el presidente de Estados Unidos ha confirmado ahora el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, un despliegue que días antes había paralizado. Después de semanas criticando a vario socios europeos por, según él, no respaldar lo suficiente a Estados Unidos en la guerra en Irán, Trump ha proclamado el anuncio vinculando directamente el movimiento militar a su buena relación con el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki.

Hace apenas unos días, la Administración estadounidense había comunicado la retirada de cerca de 5.000 militares destinados en Alemania. El Pentágono justificó entonces la medida como una vuelta a los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, Trump había ido más allá y llegó a amenazar con reducir la presencia militar en distintos países europeos como medida de presión dentro de la OTAN. Entre los señalados estaban Alemania, España e Italia, después de las diferencias provocadas por la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán.

Ahora, el presidente estadounidense da marcha atrás y confirma el envío de más tropas a Polonia. "Ante la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, al que me enorgulleció apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales", escribía Trump.

El Pentágono había paralizado el despliegue

El cambio de postura llega apenas 24 horas después de que el Pentágono confirmara que el despliegue previsto en Polonia quedaba "retrasado temporalmente" como parte de una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había mantenido además conversaciones con el viceprimer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, para garantizar que el contingente militar estadounidense en el país no se reduciría.

Desde Varsovia intentaron lanzar un mensaje de tranquilidad. "El número de tropas estadounidenses en Polonia no está disminuyendo", aseguró Kosiniak-Kamysz tras conocerse la suspensión inicial del despliegue.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Temor en Lituania y Letonia: Se activan alertas aéreas y piden refugiarse a la población tras detectar un dron procedente de Bielorrusia

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda.

Publicidad

Mundo

19 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump host the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 19/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

Sombra de una mano sujetando una pistola

Secuestran a punta de pistola a un padre y su hijo mientras paseaban por la playa: uno de ellos aparece muerto

Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

¿Qué conocemos sobre el accidente de buceo en las Maldivas? Un misterio que ha dejado muchas incógnitas

Una nueva flotilla humanitaria prevé salir hoy hacia Gaza
FLOTILLA

Albares asegura que los españoles de la flotilla detenidos por Israel serán devueltos hoy

Batería de un coche, Imagen de Archivo
ARGENTINA

VÍDEO: Una mujer es atropellada por su propio coche tras olvidarse de poner el freno de mano

Policía de California, Estados Unidos
CALIFORNIA

Detienen a una conocida influencer por planear el asesinato de su expareja y padre de su hija, antiguo miembro de una boyband

La creadora de contenido habría tramado un plan junto a su padre y pareja de aquel momento para matar a su expareja y quedarse con la custodia de su hija, pero un movimiento arriesgado les acabó delatando.

José Antonio Gurpegui
Cuba

El profesor Gurpegui tras la imputación de Raúl Castro: "A Cuba se le está poniendo cara de Venezuela"

Noticias de la Mañana entrevista al profesor José Antonio Gurpegui para analizar con él que la justicia estadounidense haya imputado a Raúl Castro.

Traslado Ébola

VÍDEO: Así trasladan a un médico estadounidense que podría estar contagiado con ébola

Imagen de archivo de un aeropuerto en Sidney, Australia

Evacúan un aeropuerto en Australia al confundir un dispositivo de depilación láser con una bomba

El ministro de Seguridad de Israel

Las imágenes del ministro de seguridad de Israel burlándose de los activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza dan la vuelta al mundo

Publicidad