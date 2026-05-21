Sorteo Roland Garros 2026: Rafa Jódar ante Aleksandar Kovacevic; Djokovic - Sinner, solo en la final

La Armada ya conoce a sus rivales en la primera ronda de Roland Garros, segundo grand slam de la temporada y en el que no estará Carlos Alcaraz, campeón vigente, por la lesión que padece en su muñeca derecha. Rafa Jódar debutará en el major parisino ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Al tenista de Leganés, la gran sensación del circuito, le espera un posible camino con un duelo ante Diallo o Duckwroth en segunda ronda; una tercera ronda frente a Fritz o Michelsen y unos hipotéticos octavos de final ante Lehecka o Davidovich. De alcanzar los cuartos de final, Jódar podría cruzarse con Alexander Zverev o Arthur Fils; mientras que en una hipotéticas semifinales se podría medir a Djokovic o Casper Ruud. A Sinner solo se lo cruzaría en una posible final.

Alejandro Daidovich debutará frente a Damir Dzumhur; Martín Landaluce jugará en primera ronda de Roland Garros ante un tenista procedente de la previa o un lucky losser, Jaume Munar se las verá con Hubert Hurkacz, Pablo Carreño tendrá un complicadísimo estreno ante Jiri Lehecka, Dani Mérida ante Ben Shelton y Roberto Bautista se enfrentará a Brandon Nakashima.

Sinner vs Djokovic solo en la final

Jannik Sinner, número 1 del mundo y principal favorito para ganar Roland Garros, debutará ante el francés Clement Tabur. Novak Djokovic, tres veces campeón del grand slam parisino (2016, 2021 y 2023), se estrenará ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

El italiano evita al serbio hasta una hipotética final. En el camino del de San Cándido, se erige en cuartos de final como posible rival el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, antes de afrontar unas posibles semifinales ante Felix Auger-Aliassime o el ruso Daniil Medvedev.

En la otra parte del cuadro, el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, jugaría unos hipotéticos cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz, séptimo. Sus posibles rivales en semifinales saldría podrían ser Alex de Minaur, o Novak Djokovic, que a sus 39 años persigue sumar su cuarto titulo en París y su 25º grand slam.

El sorteo celebrado este jueves en París también dejó un explosivo partido de primera ronda entre Arthur Fils y el suizo Stan Wawrinka, campeón de Roland Garros en 2015.