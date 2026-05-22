Los bancos españoles rechazan el aval de Enrique Riquelme para presentarse a las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme no ha podido 'convencer' a Santander y BBVA, bancos españoles, para depositar el aval obligatorio para presentarse como candidato a las elecciones del Real Madrid que el propio Florentino Pérez anunció hace diez días.

Tendrá que buscar ayuda en bancos extranjeros

El empresario alicantino habría encontrado un 'no' por respuesta en las conocidas entidades bancarias españolas, por lo que estaría negociando con otros bancos extranjeros que le puedan aceptar el aval de unos 187 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 15% del presupuesto del club blanco.

Fue precisamente este pasado jueves cuando el presidente del Grupo Cox comunicó su intención de presentar candidatura ante la Junta Electoral del club: "La voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

Cumpliría con todos los requisitos

El de Cox cumple con todos los requisitos para hacerle frente a Florentino Pérez, (antigüedad como socio, nacionalidad española y aval del 15% del presupuesto), lo que le convertiría en el primer rival real del presidente blanco en 20 años al frente del Real Madrid (las últimas elecciones fueron en 2006).

No obstante, todavía no es oficial que Riquelme será rival de Florentino ya que antes de todo necesita formalizar su candidatura en la fecha límite fijada por el calendario electoral. Eso sí, todo apunta a que "entre esta noche y mañana temprano se sabrá si finalmente esta candidatura se presenta o no".

Haaland y Klopp, ¿de la mano de Riquelme?

El de Alicante también ha dejado claro que quiere "recuperar los valores del club" y ha sido en las últimas horas cuando se ha rumoreado que con su hipotética candidatura irían de la mano fichajes estrellas como Haaland o Kloop: "Siempre han estado, los mejores siempre quieren venir, es el mejor club, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva a esa transparencia, a esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora".

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