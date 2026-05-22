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Las grandes ausencias para el Mundial 2026: así es la polémica lista de Inglaterra

Thomas Tuchel revoluciona una lista sin algunos de los grandes nombres del 'pasado' y da la oportunidad a un grupo de jugadores sin tanta experiencia.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra

Thomas Tuchel, entrenador de InglaterraReuters

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La selección de Inglaterra protagonizará varias de las grandes ausencias de cara al Mundial de Fútbol 2026 en la que ha sido una lista absolutamente sorprendente, inédita, pero algo esperada de Thomas Tuchel.

Arnold, Foden y Palmer, las grandes bajas

Entre algunos de los que no estarán en la cita mundialista están Alexander Arnold, Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire o Luke Shaw, ausencias muy destacadas que hace años habrían sido inimaginables, especialmente en el caso de los cuatro primeros. La baja de Arnold, por ejemplo, tiene mucho que ver con el poco protagonismo que tuvo con Xabi Alonso, y los minutos que jugó durante la temporada mucho tienen que ver con las lesiones de Dani Carvajal, quien no continuará en el club la próxima temporada.

Así es la lista oficial de Inglaterra para el Mundial 2026

  • Porteros: Jordan Pickford, James Trafford y Dean Henderson.
  • Defensas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livrament, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.
  • Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.
  • Delanteros: Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Ivan Toney, Ollie Watkins.

La selección inglesa aspira a levantar su segundo Mundial tras el de 1966.

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