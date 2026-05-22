De las cenizas a La Moncloa: cómo 2017 cambió para siempre el destino de Pedro Sánchez

En mayo de 2017, el PSOE vive uno de los episodios más decisivos de su historia reciente con unas primarias que enfrentan a tres visiones del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez y la gestión provisional de una gestora.

Contra pronóstico, Sánchez logra una victoria contundente que redefine el rumbo del partido desde la militancia. Sin escaño en el Congreso y enfrentado a sectores internos, inicia una etapa de reconstrucción política que culmina en 2018 con una moción de censura histórica contra Mariano Rajoy, impulsada en un contexto de escándalos de corrupción.

El éxito de esa moción lo lleva a la presidencia del Gobierno, abriendo un intenso debate político y social sobre la legitimidad, las alianzas y las formas de alcanzar el poder en la democracia española.

Un partido en pausa: la gestora y el vacío de poder

Tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general el 1 de octubre de 2016, el PSOE queda en manos de una gestora. El partido atraviesa un momento de incertidumbre, con tensiones internas, pérdida de rumbo político y una militancia que observa cómo las decisiones se trasladan desde las bases hacia estructuras provisionales. El liderazgo está en suspenso y la necesidad de redefinir el proyecto socialista se vuelve urgente.

La militancia decide: tres nombres y una victoria

El 22 de mayo de 2017 se celebran las Primarias del PSOE de 2017. Tres candidatos compiten por liderar el partido: Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

En una jornada marcada por la alta participación, la militancia opta de forma clara por Sánchez. Su victoria no solo es contundente, sino también simbólica: representa el regreso político de quien había sido apartado meses antes. El PSOE redefine su liderazgo desde abajo.

Liderar sin escaño: reconstrucción y pulso interno

Convertido de nuevo en secretario general, Pedro Sánchez afronta una situación inédita: dirige el partido sin ocupar un escaño en el Congreso. Desde fuera de las instituciones, se enfrenta a los llamados “barones” territoriales y trata de cohesionar un partido dividido. En paralelo, impulsa un nuevo proyecto político con el objetivo de recuperar credibilidad y marcar distancia frente al Gobierno del Partido Popular.

La jugada decisiva: una moción que cambia la historia

El escenario político se tensiona con los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular. En este contexto, se plantea la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018, inicialmente impulsada por Podemos y su líder Pablo Iglesias. El debate es intenso: hay apoyos, rechazos y posiciones intermedias. El PSOE, tras dudas iniciales, termina liderando una moción alternativa que logra articular una mayoría parlamentaria. Se trata de la primera, y hasta ahora única, moción de censura exitosa en la historia democrática reciente de España, lo que convierte el momento en un punto de inflexión institucional.

De candidato a presidente: poder, legitimidad y debate

Tras el éxito de la moción, Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno, sustituyendo a Mariano Rajoy. Su llegada al poder abre un debate político que sigue vigente: ¿es una victoria plenamente democrática, al estar respaldada por el Parlamento? ¿O responde a una estrategia política basada en alianzas heterogéneas y maniobras parlamentarias discutidas? Entre ambas visiones, se consolida una realidad incuestionable: el ciclo político iniciado en 2017 redefine el equilibrio de fuerzas en España y marca el inicio de una nueva etapa.

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