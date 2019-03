Maria Sharapova, suspendida dos años por dopaje

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este miércoles una sanción de dos años a la rusa Maria Sharapova por el positivo en un control que le fue realizado el pasado 26 de enero, durante la disputa del Abierto de Australia. Ese es el día que comienza la sanción de dos años, según confirmó la Federación Internacional de Tenis, de acuerdo con el artículo 8.1 del programa antidopaje.

La rusa, ganadora de cinco títulos del Grand Slam, explicó el pasado mes de marzo en una rueda de prensa que dio positivo en Meldonium, un medicamento que consumía desde hacía diez años y que figura en la lista de sustancias prohibidas desde el 1 de enero.

"Es una decisión injustamente dura"

Tras conocerse la sanción, Sharapova afirma que no puede aceptar una decisión "injustamente dura" y muestra su intención de apelar el fallo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "Si bien el tribunal concluyó correctamente que no violé intencionadamente las reglas antidopaje, no puedo aceptar una suspensión injustamente dura de dos años", señaló Sharapova en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.

La tenista rusa defendió que el tribunal concluyó de forma unánime que no hizo "nada intencionado" por su desconocimiento de la prohibición del Meldonium y, por ello, vio reducida su sanción de cuatro años, como pedía la ITF, a dos. "El tribunal encontró que no pedí un tratamiento a mi doctor con el propósito de obtener una sustancia que mejorara mi rendimiento", destacó.

"La ITF gastó una enorme cantidad de tiempo y recursos en probar que yo violé intencionadamente las reglas antidopaje y el tribunal concluyó que no lo hice. Es necesario saber que la ITF pidió al tribunal suspenderme durante cuatro años -la suspensión requerida por una violación intencionada- y el tribunal rechazó su petición", añadió.

"El tribunal ya aceptó que no hice nada incorrecto"

Así, Sharapova reveló que no puede aceptar su suspensión durante dos años y la invalidez de sus resultados desde el 26 de enero de 2016, fecha en que comienza la sanción. "El tribunal, cuyos miembros fueron seleccionados por la ITF, aceptó que no hice nada incorrecto de forma intencionada, sin embargo ellos quisieron que dejara de jugar al tenis durante dos años", manifestó.

"Inmediatamente apelaré inmediatamente la parte de suspensión de este fallo ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo", añadió a continuación. La de Niagan también mandó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por su apoyo durante estos meses. "He leído vuestras cartas, vuestras publicaciones en las redes sociales, vuestro amor y este apoyo me ha dado fuerza en estos días duros", resaltó.

"Tengo la intención de defender lo que creo que es correcto y, por eso, voy a luchar para estar de vuelta en una pista de tenis tan pronto como sea posible", cerró.