Masters Shanghai

Marco Panichi, expreparador físico de Sinner: "¿Djokovic? Será difícil replicar esto cuando otros tengan su edad"

El preparador físico italiano ha comenzado a trabajar con Holger Rune, tras haber estado en los equipos de Djokovic o Sinner. "Siempre podemos esperar cualquier cosa de Novak", asegura Panichi.

Novak Djokovic, en el partido ante Jaume Munar en Shangh&aacute;i

Novak Djokovic, en el partido ante Jaume Munar en Shanghái

Marco Panichi, el que fuera preparador físico de jugadores como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Philipp Kohlschreiber o Ivo Karlovic ha decidido unirse al equipo de Holger Rune. El experto en Biomecánica aplicada al Deporte y nacido en Roma en 1964 ha repasado la actualidad del mundo del tenis en una entrevista con Corriere dello Sport y ha hablado sobre las posibilidad de Novak Djokovic en el Masters de Shanghái.

"Será difícil replicar esto cuando otros tengan su edad. Podría tener más posibilidades en los partidos al mejor de tres sets. No entrenar tanto como antes, tanto por la edad como por la motivación, dificulta la gestión de la energía, pero siempre podemos esperar cualquier cosa de Novak", señala Panichi.

El preparador físico ha subrayado las complicadas condiciones de humedad y temperatura que se están encontrando los tenistas en Shanghái, detallando el plan que ha seguido con Holger Rune para que el tenista danés se aclimatara paulatinamente a las altas temperaturas y una humedad por encima del 80%.

"La aclimatación es importante. Holger y yo aumentamos gradualmente la intensidad durante los primeros cuatro días. No se puede empezar a toda velocidad con este sol y esta humedad extrema. Después, hay que revisar la hidratación, la nutrición y la recuperación. No hay otra manera de lograrlo. Los días de descanso son importantes para afinar la máquina humana", explica Marco Panichi.

"Holger Rune es una persona maravillosa, dispuesta a escuchar"

El oriundo de Roma destaca las cualidades de Holger Rune, "una persona maravillosa, dispuesta a escuchar y compartir".

"Es una persona maravillosa, dispuesta a escuchar y compartir. Aún nos estamos conociendo, hemos establecido los primeros protocolos de trabajo, pero será un viaje a medio y largo plazo. Se necesita constancia. Siempre ha tenido un talento natural, recuerdo que ganó un set contra Nole en Nueva York en una de sus primeras experiencias en un Grand Slam. Estar ahí tan pronto puede provocar un revés psicológico cuando las cosas no salen como uno quiere. Sin embargo, estamos en proceso de aceptar que a veces simplemente no se puede ganar, o hay que esforzarse más", reconoce Marco Panichi.

Holger Rune se enfrentará este jueves a Valentin Vacherot en los cuartos de final del Masters de Shanghái. El ganador de ese duelo se cruzará en semifinales con el ganador del Zizou Bergs - Novak Djokovic. En la parte alta del cuadro, los otros dos partidos de cuartos de final son los siguientes: Daniil Medvedev - Alex de Miñaur y Arthur Rinderknech - Feliz Auger-Aliassime.

