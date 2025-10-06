La exentrenadora de Serena Williams, sobre Alcaraz y el calendario: "Es difícil tomar en serio a los tenistas cuando dicen que..."

Jannik Sinner ha sido la última víctima del exigente calendario de la ATP, con torneos casi cada semana y un número de partidos difícil de asumir por las principales raquetas del circuito. No es un tema nuevo, siempre ha existido el debate sobre la cantidad de torneos y partidos que cada tenista debe jugar en un año, un asunto que cobrado relevancia en los últimos días tras las quejas de Iga Swiatek y Carlos Alcaraz.

"Creo que jugamos demasiado y el calendario es una locura. Intento dividir el año en cada una de las etapas de la temporada y concentrarme en lo que viene, de lo contrario, es difícil. Creo que debemos ser inteligentes sobre esto, desafortunadamente no nos deben importar las reglas y solo pensar en lo que es sano para nosotros. Es duro. Lo único que puedo hacer ahora mismo, cuando decido jugar todos estos torneos obligatorios, es cuidar mi cuerpo y ocuparme de la recuperación. Tengo un buen equipo a mi alrededor que me ayuda", apuntó la tenista polaca hace unos días en Pekín.

Por su parte, Carlos Alcaraz aseguró, tras su renuncia al masters de Shanghái, que "el calendario es muy ajustado".

"Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", opinó el tenista murciano y número 1 del mundo.

"Está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre"

Esas palabras del murciano provocaron las respuestas de Sinner y Djokovic, ambos subrayaron algunos maticas y alguna contradicción en lo dicho por Alcaraz. La última en pronunciarse en este debate ha sido Rennae Stubbs, extenista australiana y exentrenadora de Serena Williams. La exjugadora de Sídney de 54 años ha puesto sobre la mesa la contradicción de quejarse por la intensidad del calendario y el hecho de jugar exhibiciones.

"Me parece gracioso porque, por mucho que quiera a Carlos, últimamente he visto que está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre", asegura con ironía Rennae Stubbs en su pódcast en Spotify, 'Lazy Susan of Lawsuits'.

"Es difícil tomar en serio a los tenistas cuando dicen que el calendario debe ser más reducido para ir a exhibiciones en los suburbios de Miami", indicó Stubbs en referencia a la exhibición que va a jugar el murciano ante Fonseca en Miami el próximo 8 de diciembre.

Pese a esas palabras sobre Alcaraz, la extenista australiana sí aclara que Alcaraz ha dado su opinión, pero no ha planteado una queja sobre el calendario, algo que, a su juicio, exime al murciano de la contradicción que ella misma pone sobre la mesa.

"También diré algo sobre Carlos: él no se queja del calendario, y pienso que se salva por ahí, y también decide no jugar en ciertos torneos porque no quiere. Hay mucha gente que puede hacer un gran trabajo, pero la ATP y la WTA suelen ser organizaciones más cerradas. Tener siete organizaciones que mandan es un desastre. Respondieron a la carta de los jugadores de forma defensiva, sin pensar realmente en una transformación de verdad", reflexiona Rennae Stubbs.

Carlos Alcaraz jugó su último partido el pasado 30 de septiembre, la final del ATP500 de Tokio donde superó a Fritz y levantó el octavo título de la temporada (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio).

Todo apunta a que el murciano reaparece sobre una pista de tenis en el Six Kings Slam, una exhibición en Riadh, Arabia Saudí, del 15 al 18 de octubre. Tras esa cita, el número 1 del mundo encarará la recta final del año con el masters 1.000 de París - Bercy (27 de octubre - 2 de noviembre), las Nitto ATP Finales (9 - 16 noviembre) y las finales de la Copa Davis (18 al 23 de noviembre).

