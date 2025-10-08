Javier Tebas confirma el Villarreal - Barcelona en Miami: "El sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga"

Tras el visto bueno de la UEFA, el Villarreal - Barcelona parece que se va a jugar en Miami. Así lo ha confirmado este miércoles Javier Tebas, quien ha asegurado que "el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga"

"Salvo un pequeño tema formal ya está prácticamente terminado, podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga, el Villarreal - FC Barcelona, un partido con puntos en juego. En vez de jugarse en el estadio de La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami", ha confirmado Javier Tebas durante su intervención en el Sports Summit USA 2025.

LaLiga hace oficial el Villarreal - Barcelona en Miami

Justo después de las declaraciones de Javier Tebas, LaLiga confirmaba de forma oficial en sus redes sociales que el Villarreal - Barcelona se jugará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, Miami.

"LALIGA anuncia que el partido correspondiente a la jornada 17 de LALIGA EA SPORTS, que enfrentará al Villarreal CF y al FC Barcelona, se disputará el próximo 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EE.UU.)", informa LaLiga en un comunicado.

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LALIGA y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada. LALIGA representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo. Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España", señala Tebas en declaraciones en la web de LaLiga.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LALIGA la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona. Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel", apunta Joan Laporta, presidente del Barcelona.

Por su parte, el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ha señalado que "es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos".

"Para el Villarreal CF es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de LALIGA. Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles. Confiamos en que será una gran experiencia", señala Fernando Roig.

La UEFA da luz verde a la solicitud de la RFEF

El pasado lunes 6 de octubre la UEFA aprobó la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal - Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami (EEUU), aunque aclaró en un comunicado que la "decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente".

El organismo que preside Aleksander Čeferin se mostró a favor de que los partidos de Liga se jueguen en el país de origen de cada competición, apuntando a que trabajarán para "proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol permanezca anclado en su entorno local".

"Dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado a regañadientes la decisión de aprobar, de forma excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido. La UEFA contribuirá activamente al trabajo continuo liderado por la FIFA para garantizar que las futuras reglas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales", rezaba el comunicado de la UEFA.

