Huijsen, baja con España por lesión; regresa Laporte 11 meses después

Dean Huijsen sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, que le impedirá jugar con España ante Georgia y Bulgaria en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, y estará dos semanas de baja.

El central internacional del Real Madrid se incorporó en la tarde del lunes a la llamada de la selección española con molestias musculares tras el partido del Real Madrid ante el Villarreal, que comunicó al cuerpo técnico y los doctores.

El joven central no se entrenó en la primera sesión el martes, en la que se quedó fuera del grupo realizando estiramientos y soltando piernas con bicicleta estática, y tras no mejorar las sensaciones se sometió a unas primeras pruebas médicas que desvelaron la lesión muscular.

Volvería ante el Getafe en Liga

Según fuentes del Real Madrid, tras ser revisado por los doctores del club en Valdebebas se estima un tiempo de baja de entre 12 y 15 días. A falta de ver su evolución diaria en el tratamiento de recuperación, se estima que no podrá participar en el regreso de LaLiga ante el Getafe y el objetivo es que reaparezca en la Champions ante la Juventus el 22 de octubre.

Laporte vuelve 11 meses después

El madridista es la tercera baja tras Lamine Yamal y Rodri Hernández en la convocatoria para Georgia y Bulgaria. Ante una nueva lesión, De la Fuente ha optado por recuperar para la selección a Laporte, al que no había citado en la lista inicial a la espera de que mejorase su tono físico con más rodaje en el Athletic Club.

Tras solucionar su situación para lograr su regreso, ha disputado cinco encuentros con su club. Su último partido como internacional fue el 15 de noviembre de 2024, en un triunfo en Dinamarca en la Liga de Naciones.

La convocatoria de España

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

- DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- CENTROCAMPISTAS

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Dani Olmo (Barcelona)

- DELANTEROS

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta).

