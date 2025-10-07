Un eterno Novak Djokovic supera a Munar y está a tres victorias de su título 101

Novak Djokovic demostró una vez más que no hay otro tenista con su gen competitivo, ese que le ha llevado a superar a Jaume Munar en dos horas y 41 minutos de batalla (3-6, 7-5 y 2-6) en los octavos de final del masters de Shanghái y ser el más grande de este deporte. A sus 38 años y con todos los récords en su raqueta, el tenista serbio aún sigue buscando títulos para engordar un palmarés inigualable: 24 grand slam, 40 masters 1.000, siete títulos de maestro, dos medallas olímpicas, 428 semanas como número 1... El serbio va a por su quinto título en Shanghái y el que sería 101 de su increíble carrera.

El ganador de 24 grand slam, aparentemente tocado por una dolencia en el tobillo izquierdo, necesitó de tres sets para doblegar a Munar, capaz de arrebatarle un segundo set que se extendió durante 74 minutos y que acabó con Nole tumbado y extenuado sobre la pista.

Pero el ganador de 24 grand slam, el GOAT de este deporte, siempre encuentra fuerzas donde no las hay, la forma de regresar y acabar imponiendo su tenis. El serbio tuvo que ser auxiliado por el fisioterapeuta -una vez más- y después, en su banquillo y antes de afrontar el parcial definitivo, por el médico, que le examinó de la tensión, del oxígeno en sangre y le proporcionó un antiinflamatorio antes de regresar a la pista. El final fue el mismo al que ha acostumbrado a sus rivales: victoria.

A sus 38 años y cuatro meses, Nole es el tenista más longevo en alcanzar los 1/4 de final de un masters 1.000. El de Belgrado ha ganado en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018) en Shanghái, un dato que también le convierte en el jugador que más veces ha ganado el penúltimo ATP1000 de la temporada.

Zizou Bergs, próximo rival de Djokovic en Shanghái

Novak Djokovic certificó la victoria tras pelear durante dos horas y 41 minutos, en cuartos de final le espera el belga Zizou Bergs, que salvó dos puntos de partido y ganó al canadiense Gabriel Diallo por 3-6, 7-5 y 7-6 (8). No hay precedentes entre ambos tenistas.

El partido se cerró con un revés largo de Munar, Djokovic alzó los brazos con el público entregado. La leyenda serbia va a por su título número 41 de masters 1.000 y el que sería el 101 de su carrera como tenista profesional. El de Belgrado ya posee todos los récords y quiere, con Sinner y Alcaraz fuera de combate, otro título más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com