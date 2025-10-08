Israel intercepta algunas embarcaciones de la segunda Flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel ha denunciado que buques militares israelíes han interceptado algunas de sus embarcaciones durante la madrugada de este miércoles.

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar el momento en el que los activistas se sientan todos juntos, con los chalecos salvavidas y las manos en alto. Nada más producirse, un soldado israelí intenta romper la cámara que el barco lleva a bordo. Israel asegura que los lleva a puertos y que serán deportados cuantos antes.

Rodeados por ocho embarcaciones militares de Israel

La Flotilla alertó a eso de las 2:38 horas en redes sociales de que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

"Nuestra flotilla no presenta ninguna amenaza"

"El Ejército israelí no tiene jurisdicción legal en aguas internacionales. Nuestra flotilla no presenta ninguna amenaza. Cargamos ayuda vital con un valor de más de 110.000 dólares en medicinas, material respiratorio y suplementos nutricionales destinados a los hospitales de Gaza", informaron.

La Flotilla había asegurado cuatro horas antes de denunciar los ataques que había cruzado la frontera de las 140 millas náuticas (unos 260 kilómetros), la distancia a la que Israel ha empezado a interceptar iniciativas parecidas anteriormente. Son unos 140 tripulantes, y ya preveían que sus embarcaciones fueran detenidas en el Mediterráneo, igual que ocurrió el pasado miércoles con la Flotilla Global Sumud, que zarpó casi un mes antes que la de la Libertad.

Esta misión se produce en un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja.

