Escándalo en la Federación japonesa: detenido por ver pornografía infantil durante un vuelo

La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) anunció el despido de su director técnico, Masanaga Kageyama, tras haber sido condenado en Francia por ver pornografía infantil durante un vuelo con destino a Chile, donde se celebra el Mundial Sub-20.

"La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que ha causado este asunto", señaló el organismo en un comunicado oficial.

"Esto es arte"

Según informó la prensa japonesa, Kageyama, exfutbolista de 58 años, fue arrestado durante una escala en París después de que el personal del vuelo lo sorprendiera utilizando una tableta para ver contenido de pornografía infantil. Cuando uno de los azafatos le llamó la atención, el técnico respondió: "Esto es arte", recoge la agencia japonesa Jiji.

En libertad

Durante el juicio celebrado en Francia, Kageyama aseguró que no sabía que su conducta estaba prohibida en el país. Fue condenado este lunes a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel y, posteriormente, quedó en libertad.

La decisión de la JFA de destituirlo se produjo inmediatamente después de conocerse la sentencia, en un caso que ha generado gran repercusión mediática y rechazo social en Japón.

