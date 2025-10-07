Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Consejo de Ministros

Aprobado el uso medicinal del cannabis: solo en ciertos casos, con receta del especialista y en hospitales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permitirá fórmulas magistrales estandarizadas de cannabis bajo estricta supervisión médica y farmacéutica.

La minsitra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Aprobado el uso medicinal del cannabis | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Actualizado:
Publicado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales de cannabis estandarizado con fines medicinales en situaciones en las que los tratamientos convencionales resulten insuficientes.

Según la ministra de Sanidad, Mónica García, la medida ofrece una alternativa terapéutica basada en evidencia científica y con máxima seguridad. La norma responde a demandas del Congreso, profesionales sanitarios y pacientes, especialmente para tratar dolor crónico, espasticidad, ciertas formas graves de epilepsia y náuseas o vómitos derivados de la quimioterapia.

El decreto no fija un listado cerrado de indicaciones, sino que establece que los usos clínicos, así como condiciones de dosificación y elaboración, se definirán en monografías publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en un plazo de tres meses, permitiendo su actualización según avances científicos.

Las fórmulas deberán ser prescritas únicamente por médicos especialistas en hospitales y elaboradas en servicios de farmacia hospitalaria autorizados, cumpliendo normas de calidad, trazabilidad y fiscalización. Además, se creará un registro público gestionado por la AEMPS, donde se inscribirán todos los preparados, garantizando control sobre su fabricación y distribución.

El seguimiento del tratamiento será compartido entre médicos y farmacias hospitalarias, evaluando eficacia y posibles efectos adversos, con mecanismos excepcionales de dispensación no presencial para garantizar acceso equitativo.

Decreto de universidades

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que endurece los criterios para la creación de nuevas universidades en España, en un intento de frenar la proliferación de centros privados que, según el Ejecutivo, no cumplen con los estándares de calidad.

Actualmente, el sistema universitario español cuenta con 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas, y el objetivo del Gobierno es garantizar que todos los centros cumplan requisitos mínimos en docencia, investigación y solvencia económica. Según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el número de universidades privadas casi se ha triplicado desde 1998, mientras que las públicas se han mantenido estables.

Entre las novedades, el decreto refuerza el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias autonómicas, cuyos informes pasarán a ser vinculantes. Además, se exigirá un mínimo de 4.500 alumnos durante los seis primeros años de funcionamiento, con flexibilidad según el caso, y se establecerán criterios de suficiencia financiera, oferta académica mínima y porcentaje de profesorado doctorado.

El decreto afectará directamente a ocho proyectos universitarios pendientes de evaluación, entre ellos la Universidad Internacional de Aragón (UNIAR), la Universidad Europea de Extremadura y la Universidad Digital de Canarias, que deberán obtener informes positivos para poder abrir.

Anteproyecto de la Ley de Administración Abierta

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.

Esta reforma viene como respuesta a la creciente "desafección" hacia la política, la desinformación, el "negacionismo histórico" y los "discursos antidemocráticos".

"Debemos tomar medidas ambiciosas y ejemplares en materia de transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura institucional. Porque ganar confianza es ganar democracia”, ha enfatizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Ábalos niega que estuviera hablando en clave: "Koldo traía muchas chistorras cuando iba a Navarra"

Exministro José Luis Ábalos

Publicidad

España

Santos Cerdán en el Congreso

La UCO investiga 84 pagos en efectivo del PSOE a Santos Cerdán por un total de más de 30.500 euros

Ione Belarra en el Congreso

El Gobierno intenta convencer a Podemos para que no tumbe el decreto contra Israel

La minsitra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Aprobado el uso medicinal del cannabis: solo en ciertos casos, con receta del especialista y en hospitales

Sesión plenaria del Congreso de los Diputados
Congreso

El Congreso aplaza la votación del decreto de embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario de los atentados de Hamás

Dos años del ataque de Hamás a Israel, el conflicto que divide a la política española
Gaza

La postura de España ante el conflicto palestino israelí divide a los políticos dos años después del ataque de Hamás

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en comparecencia en el Senado
CASO KOLDO

El juez pide investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero

La Audiencia Nacional ve "claros indicios" de "su posible participación en una trama de adjudicación irregular de contratos de obra pública" en el Ministerio de Transportes, bajo el mandato de José Luis Ábalos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez
Caso Begoña Gómez

La Fiscalía pide archivar el caso de Begoña Gómez: descarta que su matrimonio con Pedro Sánchez sea tráfico de influencias

El fiscal considera que no se ha demostrado ni influencia directa ni indirecta en favor de terceros.

Exministro José Luis Ábalos

Ábalos niega que estuviera hablando en clave: "Koldo traía muchas chistorras cuando iba a Navarra"

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos

El Gobierno insiste en que "nada" del informe de la UCO indica que el PSOE se financiara de manera ilegal

Imagen de archivo de Ana Redondo

El Gobierno exige a varias comunidades que hagan una lista de médicos objetores al aborto

Publicidad