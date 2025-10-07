Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La impactante imagen de Djokovic en Shanghái: tumbado y extenuado sobre la pista tras perder el segundo set ante Munar

El tenista serbio sobrevivió a una batalla ante Munar y a sus problemas físicos para meterse en los cuartos de final del masters de Shanghái. Brutal imagen de Djokovic completamente reventado sobre la pista tras perder el segundo set.

Djokovic tumbado sobre la pista de Shangh&aacute;i

Djokovic tumbado sobre la pista de ShangháiReuters

Novak Djokovic llevó al límite a su cuerpo en los octavos de final del masters de Shanghái, fue una pelea de dos horas y 42 minutos ante Munar que se acabó decantando del lado del tenista serbio (3-6, 7-5 y 2-6). El ganador de 24 grand slam y 40 masters 1.000 dejó una imagen para el recuerdo tras ceder el segundo set ante el español después de 74 minutos de pelea. Djokovic se desplomó sobre la pista, agotado y reventado tras el esfuerzo realizado en esa segunda manga del partido.

El tenista serbio, con problemas en su tobillo izquierdo, necesitó de la presencia del fisioterapeuta -una vez más- antes de comenzar el tercer y definitivo set. El médico del torneo le examinó la tensión, el oxígeno en sangre y le proporcionó un antiinflamatorio antes de que el de Belgrado volviera a la pista para pelear el tercer set ante Munar.

Al final, Novak Djokovic logró encontrar el camino para doblegar a Jaume Munar y meterse en los cuartos de final del masters de Shanghái, donde se medirá al belga Zizou Bergs. Nole se convierte en el cuartofinalista más veterano de la historia de un Masters 1.000, con 38 años y 4 meses, por delante ya del suizo Roger Federer (38 años y 2 meses).

Djokovic solicitó la presencia del fisioterapeuta para tratarse el pie izquierdo en el primer set, un set que solventó gracias a un break en el cuarto juego del partido. Munar reaccionó en el segundo set e igualó el partido tras una segunda manga que se extendió durante 74 minutos.

Otra vez, el serbio necesitó la presencia del fisio en pista antes de afrontar el tercer set. La historia, muchas veces vista ya, se repitió: triunfo de Nole y a cuartos de final. Djokovic, sin Sinner y Alcaraz en competición, está a tres triunfos de su título 101 y el 41º de categoría 1.000.

