Carlos Alcaraz y Jon Rahm juegan juntos al golf en el Open de España

Carlos Alcaraz cambió este miércoles la raqueta por los palos, la pista por el green. El tenista murciano, número 1 del mundo, fue el invitado estrella en la jornada pro-am del Abierto de España de golf, que se celebra desde este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid.

Alcaraz compartió recorrido con Jon Rahm, campeón del torneo en 2018, 2019 y 2022, y con el irlandés Shane Lowry, una de las figuras del circuito internacional. El tenista, que acaba de ganar el torneo de Tokio, aprovechó su parón competitivo para disfrutar de su otra gran pasión.

"Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos", comentó Alcaraz tras completar su ronda con Rahm y el extenista Feliciano López.

El murciano decidió no participar en el Masters 1.000 de Shanghái para recuperarse de las molestias físicas que arrastra y aprovechó su estancia en Madrid para relajarse jugando al golf, deporte que practica desde hace algo más de dos años.

Alcaraz trató de disfrutar de cada golpe en una jornada que combinó deporte y amistad. "Juego cada día que puedo", confesó al saludar a Lowry antes de iniciar el segundo tramo del recorrido.

Amigo de Sergio García

El tenista mantiene una estrecha relación con el golfista Sergio García, con quien ha compartido partidas en el pasado. De hecho, durante el Abierto de Estados Unidos Alcaraz popularizó un gesto que imitaba el swing de un golfista en presencia del castellonense, quien le animó desde la grada.

El Open de España, que arranca este jueves, tendrá a Rahm y Lowry, recién proclamados campeones de la Ryder Cup con Europa, como los grandes favoritos al título.

