Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Golf

Carlos Alcaraz y Jon Rahm juegan juntos al golf en el Open de España

Dos iconos del deporte español cara a cara: el tenista ha aprovechado su parón competitivo para disfrutar de su otra gran pasión.

Jon Rahm y Carlos Alcaraz

Jon Rahm y Carlos AlcarazGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz cambió este miércoles la raqueta por los palos, la pista por el green. El tenista murciano, número 1 del mundo, fue el invitado estrella en la jornada pro-am del Abierto de España de golf, que se celebra desde este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid.

Alcaraz compartió recorrido con Jon Rahm, campeón del torneo en 2018, 2019 y 2022, y con el irlandés Shane Lowry, una de las figuras del circuito internacional. El tenista, que acaba de ganar el torneo de Tokio, aprovechó su parón competitivo para disfrutar de su otra gran pasión.

"Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos"

Carlos Alcaraz

"Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos", comentó Alcaraz tras completar su ronda con Rahm y el extenista Feliciano López.

El murciano decidió no participar en el Masters 1.000 de Shanghái para recuperarse de las molestias físicas que arrastra y aprovechó su estancia en Madrid para relajarse jugando al golf, deporte que practica desde hace algo más de dos años.

Alcaraz trató de disfrutar de cada golpe en una jornada que combinó deporte y amistad. "Juego cada día que puedo", confesó al saludar a Lowry antes de iniciar el segundo tramo del recorrido.

Amigo de Sergio García

El tenista mantiene una estrecha relación con el golfista Sergio García, con quien ha compartido partidas en el pasado. De hecho, durante el Abierto de Estados Unidos Alcaraz popularizó un gesto que imitaba el swing de un golfista en presencia del castellonense, quien le animó desde la grada.

El Open de España, que arranca este jueves, tendrá a Rahm y Lowry, recién proclamados campeones de la Ryder Cup con Europa, como los grandes favoritos al título.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Jannik Sinner paga caro el calendario y abandona ante Griekspoor en el Masters de Shanghái

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

Publicidad

Deportes

Jon Rahm y Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz y Jon Rahm juegan juntos al golf en el Open de España

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

El director técnico nipón Masanaga Kageyama

Escándalo en la Federación japonesa: detenido por ver pornografía infantil durante un vuelo

José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
Federación

Hallan en el mar el cuerpo sin vida de José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

Vista de archivo del Everest
Alpinismo

Así ha sido el rescate de casi 900 personas atrapadas en la 'tormenta perfecta' del Everest

WKA España y FUJIMAE celebran el V Open Internacional en Alcobendas
Artes Marciales Mixtas

Alcobendas, sede del V Open Internacional de los deportes de contacto

El evento, organizado por World Kickboxing & Karate Association (WKA) y FUJIMAE, se celebrará el próximo sábado 11 de octubre en el Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid).

Felix Baumgartner, en una foto de archivo
Italia

Desvelan la causa del accidente mortal de Felix Baumgartner: "Entró en una espiral y no pudo salir"

El exmilitar, paracaidista y saltador base austríaco moría el pasado 17 de julio tras sufrir un accidente de parapente en Italia. Casi tres meses después se ha filtrado la posible causa del accidente mortal de Felix Baumgartner.

LeBron James, en una imagen de archivo

La "decisión de las decisiones" de LeBron James es... ¡un anuncio publicitario!

Dani Alves y Joana Sanz

Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Publicidad