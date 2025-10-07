El Gobierno aprueba las subvenciones de 100 euros para gafas y lentillas hasta los 16 años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regulará las nuevas ayudas destinadas a la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto para niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años.

Esta subvención cubre hasta un máximo de 100 euros por persona y se aplicará a las adquisiciones hechas hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida contará con la financiación de 47,7 millones de euros y ha sido nombrada "Plan Veo". Este año se le asignará una dotación inicial de 1 millón y el resto en el próximo. La previsión es que las familias puedan empezar a acceder a estas subvenciones antes de que acabe el año.

“La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida”, afirman desde el Ministerio de Sanidad.

Estas ayudas se tramitarán mediante concesión directa y cubrirán una parte del coste de productos ópticos considerados como esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto o cuestiones de mantenimiento durante un año. Los beneficiarios, o tutores legales, podrán acceder a la subvención mediante entidades adheridas, como las ópticas, y estas gestionarán los reembolsos junto a la entidad colaboradora. Esta se trata del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), que coordinará estas gestiones , la verificación documental, la compensación de costes y el seguimiento del plan.

Problemas de vista

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado en la rueda de prensa que los problemas como la miopía o el astigmatismo, afectan a entre el 10% y el 30% de la población escolar en España y asegura que "sin esta corrección, nos podemos encontrar en un gran impacto en el aprendizaje, en el bienestar y en el desarrollo”.

Según el ministerio, uno de cada 10 menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos. Esto empeora el aprendizaje, la autoestima y su vida diaria. Las gafas y lentillas son de los productos más caros y que no son cubiertos por la sanidad pública. La entidad afirma que el 20% de las personas alarga el uso de sus gafas durante años. Esto puede perjudicar momentos clave de etapas importantes de sus vidas.

