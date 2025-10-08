Podemos votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

El Congreso tenía previsto votar este martes por la tarde la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel. La votación terminó aplazándose debido a la petición de Junts al coincidir con el segundo aniversario de los atentados de Hamás. Aunque el debate sí se llevó a cabo el martes, la votación se llevará a cabo este miércoles. Podemos amenazaba con dejarlo caer, pero acaba de confirmar que votará a favor.

De esta manera, la norma saldrá adelante, a pesar de haber mantenido una postura muy crítica y haberlo calificado incluso de texto "fake".

La secretaria general, Ione Belarra, lo verbalizó con claridad: "No será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”. La decisión llega tras días de silencio calculado sobre el sentido del voto y después de un debate especialmente duro con el Ejecutivo.

“Embargo fake” y denuncia de lagunas

Belarra enmarca el apoyo como una forma de señalar las costuras del texto del Gobierno. “Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto, precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake”, sostuvo.

La dirigente morada fue más allá al calificar el decreto de “coladero”: “El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas, como hemos podido comprobar a lo largo de este mes. Durante todo este mes el embargo ya ha estado en vigor y en este tiempo los contratos de compra de armas a Israel siguen sin estar cancelados y están en el Portal de Contratación de manera pública, y la sociedad civil ya ha detectado cuatro barcos con material militar y armas con destino a Israel, que están pasando por los puertos españoles”.

Qué implica el voto de Podemos

Fuentes del partido confirmaron que los cuatro diputados votarán a favor, garantizando de facto la convalidación. La formación recuerda que el decreto se aprobó en Consejo de Ministros el 23 de septiembre y recalca que su apoyo no supone un aval político al contenido, sino un “sí crítico” que mantiene la presión sobre La Moncloa para cerrar contratos vigentes, rutas logísticas y cualquier cooperación militar con Israel.

Belarra insistió en el marco político de la decisión: “Podemos no va a ser la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”. La convalidación, subrayan, no cierra su exigencia de medidas más amplias y verificables.

