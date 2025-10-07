El Congreso aplaza la votación del decreto de embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario de los atentados de Hamás

El Congreso tenía previsto votar este martes por la tarde la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel. El embargo no convence a los socios de Gobierno y Podemos amenaza con dejarlo caer, mientras acusan a Pedro Sánchez de aprobar un embargo "de mentira" y exigen que se presente otro si quieren contar con sus cuatro votos. A pesar de que todo parecía indicar que dicha votación se llevaría a cabo este martes, Junts ha pedido retrasarla al coincidir con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

Podemos considera este real decreto ley un embargo "fake" que "seguirá siendo un coladero" para el tránsito de armas con destino a Israel. A pesar de ello, no ha desvelado si al menos se abstendrá finalmente en la votación, lo que facilitaría la convalidación. Para que la iniciativa salga adelante, los votos de los cuatro diputados de Podemos son claves, algo que es una incógnita por el momento, igual que el sentido del voto del diputado del BNG, partido que también ha pedido que el embargo de armas sea "total".

El resto de socios votan a favor

Por su parte, el resto de socios de investidura de Pedro Sánchez han confirmado que votarán a favor, entre ellos el PNV, EH Bildu y las diputadas de Coalición Canaria y de Compromís, pero también Junts y ERC, que considera insuficiente el embargo y ha criticado su tardanza.

Sumar también votará a favor. Este real decreto ley fue aprobado hace dos semanas en el Consejo de Ministros con sus socios de Gobierno del PSOE dentro de un paquete de medidas contra Israel, aunque los de Yolanda Díaz han pedido tramitarlo como proyecto de ley para que exista la posibilidad de introducir cambios.

Los cambios que quiere Sumar

Sumar quiere suprimir las excepciones al embargo incluidas en el texto y ampliar el ámbito de aplicación del real decreto ley para incluir a más países en un futuro.

El texto, al que con toda probabilidad se opondrán PP y Vox, va a ser defendido ante el pleno de la Cámara Baja por elministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La Embajada de Israel lo tacha de "inhumano"

Precisamente, la Embajada de Israel en España había calificado de "perverso, inhumano y aberrante" que el Congreso convalidara este martes 7 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario del ataque de Hamás, el decreto ley del embargo de armas. Lo consideran una decisión "cínica y condenable" que achaca a la "obsesión antisraelí" del Gobierno español.

"Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías están de luto, recordando a sus víctimas", reprochan desde la Embajada.

