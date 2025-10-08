El último reto de Kilian Jornet: 72 'cuatromiles' en un mes en Estados Unidos

Hay muchas formas de viajar por Estados Unidos pero ninguna como la de Kilian Jornet. El ultrafondista español se planteó un impresionante reto: unir los 72 picos de más de 4.200 metros de dicho país en 31 días. El camino no fue sencillo pero el compromiso del alpinista fue extraordinario y completó el desafío acumulando 489 horas, lo que quiere decir que estuvo en movimiento unas 16 horas al día, hasta completar los 5.145 kilómetros del recorrido.

El camino de Jornet

"El último mes ha sido muy intenso y especial. El hecho de encadenar estas 72 cumbres. Ha sido un poco la excusa para descubrir también esta parte de Estados Unidos, su geografía, su naturaleza", explicó el deportista. Jornet partió desde las cumbres de Colorado, pedaleó hacia el este de California, dónde los áridos desiertos y los fuertes vientos pusieron a prueba su resistencia, e incluso llegó a pensar que no sería capaz de completar su viaje. "Me encontré bastante mal la primera semana y decía, sería imposible de terminar. Al final podría continuar de esta forma, de manera indefinida", señaló.

Sin embargo, sabía que su proyecto no había terminado y gracias a su contrastada experiencia en estas situaciones, supo sacar fuerzas para llegar a Oregón, al noroeste del Pacífico de Washington. Tras 31 días de duras caminatas, pedaleos y poco descanso, la cima del Monte Rainier puso fin a su viaje, aunque no a su pasión por la montaña y la naturaleza.

Un plamarés admirable

A sus 37 años, Jornet acumula un recorrido extraordinario en deportes como el esquí de montaña, carrera de montaña y carrera de senderos. Entre sus hazañas más destacables está cuando consiguió el ascender el Everest sin oxígeno suplementario ni cuerdas fijas en solo 26 horas. También cuenta con seis Copas del Mundo de carreras de montaña y es tres veces campeón del Ultra-Trail du Mont-Blanc.

