Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Las altas temperaturas, cercanas a los 32 grados, y la gran humedad, cerca del 80%, han llevado al límite a muchos tenistas en el masters de Shanghái. La última y más sonada retirada, la del número 2 del mundo, Jannik Sinner.

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

Temperaturas de hasta 32ºC y una humedad superior al 80%: el infierno que están sufriendo los tenistas en Shanghái | Ruben García

Publicidad

Rubén García
Actualizado:
Publicado:

No se puede jugar en estas condiciones. Es el sentimiento unánime de todos los tenistas en el torneo chino de Shanghái. Antes de que se retirase Sinner entre calambres, apoyandose en su raqueta como si fuera un bastón para marcharse de la pista, tenistas como Holger Rune preguntaban, mientras eran asistidos por los médicos, que "¿Si querían que muriesen en la pista?". También cargaba contra la organización Hamad Medjedovic : "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?" Y añadía que la sensación era aún peor con el techo cerrado.

Djokovic, que se encuentra ante una situación inmejorable de volver a ganar un título, terminó su partido ante Yannick Hanfmann vomitando, aunque terminó pasado de ronda.

"Es brutal, el calor y la sensación de agobio son brutales, especialmente cuando se juega con sol y calor", apuntó el serbio, dejando otra de las imágenes impactantes del torneo.

Cada partido, una batalla física

Hasta siete tenistas han tenido que abandonar hasta el momento. Sembrando el pánico y haciendo saltar las alarmas. Una lucha física increíble además de tenística, que hace que cada partido en Shanghái sea una batalla como ha manifestado el español Jaume Munar. Un peligro físico para los tenistas que ha puesto en alerta al mundo del deporte.

La deshidratación y los golpes de calor es lo que temen los jugadores, que acuden a menudo a su banquillo para refrescar y soportar las temperaturas de hasta 32 grados, a los que se añade la humedad del 80%. Lo que unido a la alta contaminación de la ciudad china que el ambiente y el aire sea prácticamente irrespirable.

Los tensiómetros y las constantes entradas en pista de los equipos médicos son una de las imágenes habituales de las retransmisiones de un torneo que deberá replantearse las condiciones de cara a próximas ediciones. E incluso la ATP ya estudia este tipo de situaciones después de que en Cincinnati Rinderknech se desmayase sobre la pista del torneo estadounidense.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vicente Marzal, al artista sordo que triunfa en el CrossFit: "Ha demostrado que es una bestia"

Vicente Marzal, artista y experto en crossFit

Publicidad

Deportes

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Horarios de la Supercopa de España 2026

Horarios de la Supercopa de España 2026: Barcelona - Athletic y Atlético de Madrid - Real Madrid

Jordi Alba celebra un gol con el Barcelona

Jordi Alba anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida"

Djokovic tumbado sobre la pista de Shanghái
Tenis

La impactante imagen de Djokovic en Shanghái: tumbado y extenuado sobre la pista tras perder el segundo set ante Munar

Novak Djokovic celebra la victoria ante Jaume Munar en Shanghái
Masters Shanghái

Un eterno Novak Djokovic supera a Munar y está a tres victorias de su título 101

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio
Open de Australia

Gana un punto a Carlos Alcaraz y embólsate... ¡un millón de dólares!

"1 disparo. 1 oportunidad. 1 millón de dólares en juego". Alcaraz se medirá a amateurs en el próximo Open de Australia: así funciona el 'Million Dollar 1 Point Slam'.

Embassy Cup 'Diplomatic Soccer'
Fútbol

La Embassy Cup 'Diplomatic Soccer' bate récords con 37 embajadas en su sexta edición

El torneo, reconocido por la ONU y la Comisión Europea, se consolida como un referente mundial en la unión entre deporte y diplomacia con más de 60 nacionalidades representadas.

Mateu Alemany durante una rueda de prensa

El Atlético de Madrid ficha a Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino

La esquiadora de montaña Ana Alonso

La cuenta atrás de Ana Alonso hacia los Juegos Olímpicos tras su atropello: "Esto no es un final"

Rodrygo Goes con el Real Madrid

Rodrygo revela que sufrió "un momento muy difícil a nivel personal"

Publicidad