El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

No se puede jugar en estas condiciones. Es el sentimiento unánime de todos los tenistas en el torneo chino de Shanghái. Antes de que se retirase Sinner entre calambres, apoyandose en su raqueta como si fuera un bastón para marcharse de la pista, tenistas como Holger Rune preguntaban, mientras eran asistidos por los médicos, que "¿Si querían que muriesen en la pista?". También cargaba contra la organización Hamad Medjedovic : "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?" Y añadía que la sensación era aún peor con el techo cerrado.

Djokovic, que se encuentra ante una situación inmejorable de volver a ganar un título, terminó su partido ante Yannick Hanfmann vomitando, aunque terminó pasado de ronda.

"Es brutal, el calor y la sensación de agobio son brutales, especialmente cuando se juega con sol y calor", apuntó el serbio, dejando otra de las imágenes impactantes del torneo.

Cada partido, una batalla física

Hasta siete tenistas han tenido que abandonar hasta el momento. Sembrando el pánico y haciendo saltar las alarmas. Una lucha física increíble además de tenística, que hace que cada partido en Shanghái sea una batalla como ha manifestado el español Jaume Munar. Un peligro físico para los tenistas que ha puesto en alerta al mundo del deporte.

La deshidratación y los golpes de calor es lo que temen los jugadores, que acuden a menudo a su banquillo para refrescar y soportar las temperaturas de hasta 32 grados, a los que se añade la humedad del 80%. Lo que unido a la alta contaminación de la ciudad china que el ambiente y el aire sea prácticamente irrespirable.

Los tensiómetros y las constantes entradas en pista de los equipos médicos son una de las imágenes habituales de las retransmisiones de un torneo que deberá replantearse las condiciones de cara a próximas ediciones. E incluso la ATP ya estudia este tipo de situaciones después de que en Cincinnati Rinderknech se desmayase sobre la pista del torneo estadounidense.

