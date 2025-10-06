La impactante imagen de Djokovic vomitando en la pista en Shanghái: "Es brutal"

El ATP de Shanghái se está disputando bajo condiciones extremas de calor y humedad que están poniendo al límite a los tenistas. Tenistas como Novak Djokovic, Jannik Sinner y Arthur Rinderknech coincidieron en señalar lo asfixiante del clima en la ciudad china, donde la sensación térmica roza lo insoportable.

"Es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, en los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor", declaró Novak Djokovic tras su victoria ante Yannick Hanfmann.

El serbio, que llegó a vomitar en la pista, explicó lo difícil que es competir en esas circunstancias: "La humedad que hay aquí es una locura, sinceramente. No recuerdo la última vez que jugué con una humedad como esta. Es lo que hay, es lo mismo para mí, para mi rival y para cualquier otro. Tienes que aceptarlo y lidiar con ello".

Nole terminó ganando en tres sets un partido épico (4-6, 7-5, 6-3), aunque su estado físico encendió las alarmas entre los aficionados.

"Una humedad desorbitada" para Rinderknech

El francés Arthur Rinderknech, por su parte, confirmó que el ambiente está pasando factura a muchos jugadores: "No sé si es algo que se nota en la televisión, pero en la pista es complicado desde el calentamiento. Hay una humedad desorbitada, peor que en Estados Unidos en verano".

Además, apuntó otros factores: "Sabemos que hay mucha contaminación en las grandes ciudades de China y eso probablemente no ayuda a respirar bien. Hay una capa de nubes que lo aplasta todo, pero cuando sale el sol, la temperatura sube rápidamente por encima de los 30 grados. Todo eso lo dificulta".

Rinderknech insistió en que la situación afecta tanto al físico como a la mente de los jugadores: "Obviamente, el sol pega fuerte en la cabeza y es difícil mantener la calma. Las sensaciones negativas llegan muy rápido. También afecta a nuestro estado mental ver la cantidad de retiradas o partidos a medias, pero las condiciones son las mismas para todos".

El francés resumió el sentir general del vestuario: "Esta semana hay un torneo de tenis, pero hay un elemento de lucha que no tiene nada que ver con el tenis. Se trata de sobrevivir, de encontrar la manera de ganar. El autocontrol es importante, hay que saber optimizar el cuerpo. Cuando miro a los aficionados empapados en las gradas, aunque estén acostumbrados, me digo que no somos los únicos que lo estamos pasando mal".

Jannik Sinner se tuvo que retirar

El más perjudicado fue Jannik Sinner, que tuvo que abandonar su partido ante Tallon Griekspoor por calambres en la pierna derecha. El neerlandés lamentó la situación: "No es la forma en la que quieres ganar, las condiciones están siendo brutales toda la semana. Hemos tenido suerte de jugar por la noche, sin el sol... Lo siento por él, le deseo una pronta recuperación".

Sinner, que se retiró cuando ganaba por dos sets y cedió casi 1.000 puntos en el ranking ATP, deja aún más despejado el camino para Carlos Alcaraz, que refuerza su posición como número 1 del mundo. Y es que en Shanghái cada partido se está convirtiendo en una auténtica prueba de resistencia.

