Procesan a Rafa Mir por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

El futbolista Rafa Mir ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia el pasado 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre en Conill, en Bétera (Valencia).

Así lo recoge un auto emitido por el Tribunal de Instancia de Llíria que instruye la causa contra el delantero y otro investigado, identificado como Pablo Jara, quien también será procesado.

Según el auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la magistrada considera que "de las actuaciones practicadas existen indicios y no meras sospechas" de que Rafa Mir "agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas", "concretamente en la piscina y en un cuarto de baño".

Por este motivo, ha citado al jugador a declarar el próximo lunes 13 de octubre, ya en calidad de procesado. El documento judicial también impone al futbolista una fianza de 12.500 euros para responder a posibles responsabilidades civiles.

Al segundo procesado, acusado de otro delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones, le impone una fianza de 5.000 euros.

Rafa Mir, que en el momento de los hechos pertenecía al Valencia CF, comparecerá por medios telemáticos a petición de su abogado para ofrecer su versión de los hechos.

Los hechos ocurrieron hace un año

En septiembre de 2024 la Policía detuvo a Mir y a Jara tras la denuncia que presentaron dos mujeres, que aseguraron que se trasladaron a casa del futbolista después de que se conocieron en una discoteca de Valencia, que Mir agredió sexualmente a una de ellas y que Jara había realizado tocamientos y agredido a la otra tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Mir, que pasó dos noches detenido en el cuartel de la Guardia Civil, reconoció en su comparecencia ante la juez haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante pero defendió que fueron consentidas.

Ambas mujeres denunciaron que, tras esos hechos, y después de conseguir zafarse de los futbolistas, estos les echaron de la casa en ropa interior y les tiraron el resto de sus vestimentas por encima de la valla. Un vecino de la urbanización llamó a la Policía de Bétera al oír gritos y ver a las dos chicas desorientadas y en la calle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com