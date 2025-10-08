Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

El delantero debe acudir a declarar el 13 de octubre y se le impone una fianza de 12.500 euros. La jueza aprecia "indicios y no meras sospechas" de delito.

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al JuzgadoEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El futbolista Rafa Mir ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia el pasado 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre en Conill, en Bétera (Valencia).

Así lo recoge un auto emitido por el Tribunal de Instancia de Llíria que instruye la causa contra el delantero y otro investigado, identificado como Pablo Jara, quien también será procesado.

Según el auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la magistrada considera que "de las actuaciones practicadas existen indicios y no meras sospechas" de que Rafa Mir "agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas", "concretamente en la piscina y en un cuarto de baño".

Por este motivo, ha citado al jugador a declarar el próximo lunes 13 de octubre, ya en calidad de procesado. El documento judicial también impone al futbolista una fianza de 12.500 euros para responder a posibles responsabilidades civiles.

Al segundo procesado, acusado de otro delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones, le impone una fianza de 5.000 euros.

Rafa Mir, que en el momento de los hechos pertenecía al Valencia CF, comparecerá por medios telemáticos a petición de su abogado para ofrecer su versión de los hechos.

Los hechos ocurrieron hace un año

En septiembre de 2024 la Policía detuvo a Mir y a Jara tras la denuncia que presentaron dos mujeres, que aseguraron que se trasladaron a casa del futbolista después de que se conocieron en una discoteca de Valencia, que Mir agredió sexualmente a una de ellas y que Jara había realizado tocamientos y agredido a la otra tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Mir, que pasó dos noches detenido en el cuartel de la Guardia Civil, reconoció en su comparecencia ante la juez haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante pero defendió que fueron consentidas.

Ambas mujeres denunciaron que, tras esos hechos, y después de conseguir zafarse de los futbolistas, estos les echaron de la casa en ropa interior y les tiraron el resto de sus vestimentas por encima de la valla. Un vecino de la urbanización llamó a la Policía de Bétera al oír gritos y ver a las dos chicas desorientadas y en la calle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El equipo español de la SailGP sigue vivo tras un quinto puesto en Cádiz: "Encantados de estar aquí"

El equipo español de SailGP, en la Bahía de Cádiz

Publicidad

Deportes

Jon Rahm y Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz y Jon Rahm juegan juntos al golf en el Open de España

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

El director técnico nipón Masanaga Kageyama

Escándalo en la Federación japonesa: detenido por ver pornografía infantil durante un vuelo

José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
Federación

Hallan en el mar el cuerpo sin vida de José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

Vista de archivo del Everest
Alpinismo

Así ha sido el rescate de casi 900 personas atrapadas en la 'tormenta perfecta' del Everest

WKA España y FUJIMAE celebran el V Open Internacional en Alcobendas
Artes Marciales Mixtas

Alcobendas, sede del V Open Internacional de los deportes de contacto

El evento, organizado por World Kickboxing & Karate Association (WKA) y FUJIMAE, se celebrará el próximo sábado 11 de octubre en el Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid).

Felix Baumgartner, en una foto de archivo
Italia

Desvelan la causa del accidente mortal de Felix Baumgartner: "Entró en una espiral y no pudo salir"

El exmilitar, paracaidista y saltador base austríaco moría el pasado 17 de julio tras sufrir un accidente de parapente en Italia. Casi tres meses después se ha filtrado la posible causa del accidente mortal de Felix Baumgartner.

LeBron James, en una imagen de archivo

La "decisión de las decisiones" de LeBron James es... ¡un anuncio publicitario!

Dani Alves y Joana Sanz

Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Publicidad