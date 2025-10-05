El momento en el que una ballena jorobada casi aplasta a Álvaro Herrero, fotógrafo submarino: "Sentimos la vibración..."

Buceador profesional, Álvaro Herrero ha unido a su equipo de buceo una cámara fotográfica para captar las maravillas del mundo submarino. Unas imágenes que le han dado el premio de mejor fotógrafo submarino del año 2025. En el Pacífico Sur donde se encuentra estudiando el comportamiento de las ballenas jorobadas, ha vivido una de las experiencias más emocionantes. Grabando con la cámara, pudo filmar el momento en el que una de ellas saltaba tan cerca que casi cae sobre él. "Escuché a mi compañero de al lado y cuando miro veo al animal saltando y que nos caía prácticamente encima, el sonido fue impresionante, sentimos la vibración en todo el cuerpo, todo el agua nos salpicó y fue bastante impresionante", así ha relatado Álvaro Herrero su momento a Antena3Deportes.

Lleva años grabando el mundo submarino y subiendo a la superficie con imágenes que nos acercan a las profundidades marinas y a sus habitantes. Es el caso de las ballenas jorobadas a las que Álvaro bien conoce y a las que trata de tú a tú. "Son animales que te miran directamente a los ojos y que interactúan contigo. Es una sensación impresionante", nos cuenta Álvaro con emoción al hablar de su día a día con estos animales.

Se encuentra en la Polinesia Francesa, en el Pacífico Sur estudiando el comportamiento de las ballenas jorobadas con las que nada a diario. Álvaro está cerca de las ballenas pero lejos de su familia y de España a quienes echa de menos, su pasión por el submarinismo le lleva a lugares como el Pacífico, México, Tailandia, Indonesia... donde cámara en mano descubre los secretos que encierra el mundo submarino.

