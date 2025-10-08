Las peculiares rutinas de Marcos Llorente: luz roja en casa desde el atardecer, café con 2-3 cucharadas de mantequilla...

Marco Llorente, mediocentro del Atlético de Madrid, se encuentra concentrado con la selección española de fútbol para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria. Desde Las Rozas, el futbolista de 30 años ha hablado sobre algunas de sus rutinas diarias, una serie de hábitos que repite a diario para cuidar su salud. Para empezar, Marcos Llorente comienza el día con un café con "2-3 cucharadas de mantequilla".

"Me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy un rato allí. Luego me subo a la habitación y me preparo mi café. Termino con 2-3 cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día", explica Marcos Llorente.

La luz, un asunto clave en el día a día de Marcos Llorente

El futbolista rojiblanco también ha desvelado que en su casa nunca enciende la luz mientras hay sol y, con el atardecer, utiliza una luz de color rojo en su vivienda.

"Es la única luz que utilizo en casa. Durante el día no pongo la luz, o porque estoy en el jardín o si entro, dentro en la cocina o voy al salón para cualquier cosa, a través de las ventanas entra la luz y no tengo la necesidad de apretar ninguna luz. Cuando se va el sol, esta es la luz que tengo por toda la casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese rojo y esa infrarrojo dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa", asegura Marcos Llorente.

Otra de sus rutinas diarias es el uso de gafas, con lentes amarillas o rojas en función del lugar en el que se encuentra en cada momento.

"Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Es decir, fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo. Los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera", detalla Marcos Llorente.

"Las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas", continúa explicando el jugador madrileño.

"Es cierto que lo que hago no es lo normal y entonces es curioso"

Por último, Marcos Llorente opina que cada vez más gente se preocupa "por su salud" y que él cumple con estas rutinas para sentirse mejor, algo que seguirá haciendo cuando deje el fútbol.

"Creo que ya la gente se plantea mucho las cosas y se preocupa mucho más por su salud. Es cierto que lo que hago no es lo normal y entonces es curioso. Todas estas cosas que hago son por la salud, no es por el fútbol, pero al final, una cosa va ligada a la otra. Si solo lo hiciera por el fútbol dejaría de hacerlo y, cuando deje el fútbol, voy a continuar con esto", concluye Marcos Llorente.

