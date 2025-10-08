Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sebastián Álvaro, sobre los alpinistas que estaban atrapados en el Everest: "Se coloca a gente que no debe de estar en ese sitio"

Antena 3 Deportes ha hablado con Sebastián Álvaro, himalayista español, sobre la crítica situación que han vivido las personas aisladas en el Everest por una fuerte tormenta. Todos han sido rescatados con vida.

Rescate de alpinistas en el Everest

Antena 3 Deportes habla con Sebastián Álvaro sobre la situación crítica que han vivido centenares de alpinistas en el Everest

Joaquín Albareda
Publicado:

La cara norte del Everest se había convertido en una trampa para centenares de senderistas chinos. Una intensa nevada complicaba el rescate en la zona. Sebastián Álvaro, escritor e himalayista, conoce muy bien la zona y no da crédito a las imágenes que llegan desde China. "Es la tormenta perfecta. No por la montaña, que se comporta previsiblemente, sino por colocar gente que no debe de estar en ese sitio", asegura Sebastián Álvaro a Antena 3 Deportes.

Fuentes chinas cifraban en casi 1.000 las personas aisladas, todas han sido rescatadas entre el fin de semana y la última hora de este miércoles, con la puesta a salvo de los últimos doscientos excursionistas, según confirmaron las autoridades de la región autónoma del Tíbet, donde se produjo el suceso. En total, fueron rescatados 580 montañistas y más de 300 trabajadores de la zona entre guías y pastores de ganado, que se encuentran ya en el poblado de Qudeng, donde se está organizando el "regreso ordenado" de los visitantes a sus lugares de origen, indicaron a la agencia oficial Xinhua fuentes del condado de Dingri.

El monzón en esa zona esta siendo más intenso, Sebastián Álvaro dice haber visto ríos "llevarse puentes, barren la carreteras y hacen desaparecer aldeas". Las intensa nevadas, más de dos metros, complicaban un rescate improvisado en el valle de Gama camino de la cara oeste del Everest . A falta de helicópteros, todo "se hace con mulas y yaks", explica Sebastián Álvaro.

Los senderistas estaban aislados a 5.000 metros, donde la falta de oxígeno hacía más crítica su situación. Hay riesgo de edemas cerebrales y "con la mitad de oxígeno en nuestros pulmones te fatigas más pero además a tu cuerpo le cuesta más entrar en calor", avisa Sebastián Álvaro.

"Esa gente aislada no va a saber actuar por sí misma", advertía Sebastián Álvaro en Antena 3 Deportes. Por suerte, todos han sido rescatados con vida.

