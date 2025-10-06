Llega el 'momento Djokovic': el serbio, ante su gran oportunidad de volver a ganar un gran título

Lo bueno se hace esperar, eso debe estar pensando ahora mismo Novak Djokovic tras las ausencias de Carlos Alcaraz (precaución) y Jannik Sinner (lesionado ante Griekspoor) en el Masters de Shanghái. El torneo chino puede ser una de las últimas grandes oportunidades del serbio para ganar un torneo importante.

Djokovic supera a Cilic y casi se va a casa ante Hanfmann

El tenista de 38 años superó a Cilic en su debut y estuvo cerca de irse a casa ante Hanfmann en 1/16 (4-6, 7-5 y 6-3 en 2h43), pero las ausencias de los dos mejores jugadores del planeta y las escabechinas habituales del resto de favoritos (Fritz, Zverev...) deja a Novak como el gran favorito para hacerse con el Masters chino.

Y sí, hace casi dos años que Novak no sabe lo que es ganar un Masters 1.000, lo hizo por última en París Bercy 2023 y desde entonces solo ha participado en ocho torneos de esta categoría (sin contar Shanghái), jugando apenas dos finales: perdió ante Sinner en Shanghái 2024 y ante Mensik en Miami 2025.

El cuerpo del balcánico ya no es lo que era y el circuito lo dominan con puño de hierro Sinner y Alcaraz desde hace tiempo, los demás apenas se quedan con las migajas, incluido Djokovic. Lo mismo ocurre en los Grand Slams, Nole conquistó el último en el US Open 2023 y desde entonces, los ocho siguientes (2024 y 2025 enteros) tienen la firma del italiano o el murciano. Y eso que el de Belgrado ha jugado una final y ha disputado cinco semifinales en los últimos ocho majors, pero en la mayoría fue eliminado por los dos primeros del ranking. No hay más que remontarse hace justo un año, cuando cayó en la final de Shanghái ante Sinner. A Novak le sigue dando contra el 99'9% del circuito, pero está lejos de Jannik y Carlos. Acudiendo a las estadísticas, desde que Nole perdiera ante Arnaldi en su debut en Madrid, ha ganado 23 de los 26 partidos que ha disputado, cayendo siempre ante el de San Candido o el murciano.

Sus opciones se multiplican en este Masters

No obstante, en el octavo Masters de 2025 puede llegar su momento, y sí, no es un Grand Slam, pero es una buena oportunidad para que el mejor tenista de la historia vuelva a saborear una gran victoria. Recordemos que Nole es el jugador con más títulos de Masters en este deporte: 40, seguido de cerca por Nadal, que ganó 36. En China, donde ya sabe lo que es ganar el título hasta en cuatro ocasiones, puede tener su gran oportunidad porque no solo contamos con las ausencias de Sinner y Alcaraz, sino también con un gran número de los primeros del ranking mundial:

1º Alcaraz: eliminado

2º Sinner: eliminado

3º Zverev: eliminado

4º Fritz: eliminado

5º Djokovic: 1/8 de Shanghái, jugará ante Munar

6º Shelton: eliminado

7º De Miñaur: 1/8 de Shanghái*

8º Draper: lesionado, no jugó

9º: Musetti: 1/8 de Shanghái*

10º Khachanov: eliminado

11º Rune: 1/8 de Shanghái*

12º Ruud: eliminado

13º Aliassime: 1/8 de Shanghái*

14º Rublev: eliminado

15º T. Paul: no lo jugó

16º Mensik: eliminado

17º Bublik: eliminado

18º: Medvedev: 1/8 de Shanghái*

19º Lehecka: 1/8 de Shanghái*

20º Davidovich: eliminado

Djokovic vomitó varias veces ante Hanfmann

Eso sí, puede que su gran rival estos días sean las condiciones extremas que están sufriendo los tenistas en las pistas de la ciudad asiática, donde llegan a jugar a más de 30º y 90% de humedad, tanto que el propio Djokovic vomitó en varias ocasiones en su último partido este domingo. "La humedad que hay aquí es una locura, sinceramente. No recuerdo la última vez que jugué con una humedad como esta... Es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, en los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor".

