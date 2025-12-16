Los árbitros responden a Florentino Pérez: "El arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos"

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha emitido un comunicado de respuesta tras las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que este lunes aseguró que el colegiado del VAR en Mendizorroza, Pablo González Fuertes, es el mismo que "nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa".

"Sin ir más lejos, ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinícius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad arbitral de esa temporada", indicó el máximo dirigente blanco en el tradicional brindis navideño con los medios.

Esas palaras de Florentino Pérez han sido respondidas desde diferentes frentes: Laporta, Tebas y la Asociación Española de Árbitros de Fútbol. Desde AESAF manifiestan "su rechazo a las recientes declaraciones públicas del presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez, por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español".

"El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad"

El sindicato arbitral, constituido oficialmente el pasado junio defiende que "las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición".

"El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes".

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol recuerda que en el 'caso Negreira' "ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros".

AESAF también argumenta que "el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos". "El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego", subraya la Asociación Española de Árbitros de Fútbol.

La entidad expresa igualmente su apoyo a Pablo González Fuertes, al cargo del VAR el pasado domingo en el Alavés-Real Madrid, y a todos los árbitros y árbitras de España, "cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social". "Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos", reza el comunicado de AESAF.

Además, la asociación arbitral califica como "una falsedad" que desde el Real Madrid se acuse de "amenazas" desde el colectivo arbitral en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey sino que aquellas declaraciones "iban destinadas a poner de manifiesto que la violencia contra los árbitros y sus entornos familiares de todas las categorías del fútbol español estaba alcanzando niveles inaceptables".

"En ningún caso, como bien se puede ver en las imágenes, se produce una amenaza contra ningún club, tal y como se quiere hacer creer desde el Real Madrid", remarca ASESAF.

"Es muy grave que desde este club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad, y que pueden crear un clima antideportivo en la competición española", asegura AESAF.

Respecto al 'caso Negreira, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol muestra su respeto al "trabajo de las autoridad judiciales y subraya que se trata de un procedimiento aún en curso". "A día de hoy, no existe ninguna imputación ni investigación sobre árbitros en todo el tiempo de instrucción transcurrido, por lo que resulta imprescindible preservar el principio de presunción de inocencia y evitar afirmaciones que puedan inducir a conclusiones erróneas en la opinión pública", reza el comunicado de la asociación arbitral.