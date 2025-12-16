Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nic von Rupp y Clemente Roseyro reinan en las olas monstruosas del TUDOR Nazaré Big Wave Challenge

La Praia do Norte volvió a mostrar su versión más salvaje este finde semana durante la disputa de TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025.

Lucas Chianca, en acción en Nazaré

Los mejores surfistas de big waves desafían lo imposible en el TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025 | Teresa Lozano Galán

Paula Fernández
Publicado:

Este fin de semana se ha disputado el TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025 por las condiciones del mar. Con olas estimadas entre 45 y 60 pies, el evento reunió a los mejores especialistas en olas gigantes del mundo en una jornada seguida por miles de espectadores desde los acantilados. La dureza del mar marcó una competición tan espectacular como exigente.

Competición condicionada

El desarrollo del campeonato estuvo marcado por la niebla a primera hora y por un corte de suministro eléctrico en el promontorio de Nazaré , que provocó importantes retrasos. Ante la falta de visibilidad y de luz suficiente, la World Surf League decidió no disputar la segunda ronda y dar por validos los resultados de la primera manga, celebrada en las mejores condiciones del día. La organización priorizó en todo momento la seguridad de los surfistas.

El triunfo por equipos fue para Nic von Rupp y Clément Roseyro, que revalidaron el galardón gracias a una actuación sólida y bien coordinada. El portugués firmó una de las mejores olas del día con una puntuación de 16,66 tras ser remolcado por Roseyro, confirmando su profundo conocimiento de un spot en el que vuelve a brillar cada temporada.

Los premios individuales

En el apartado individual, Lucas Chumbo fue reconocido con la Mejor Actuación Masculina tras surfear dos de las olas más grandes de la jornada, pese a sufrir duras caídas. "Una de las peores caídas de mi vida, nunca me sentí así en una de las grandes (olas) y esta era una bien grande", explicó el surfista brasileño.

Justine Dupont, por su parte, repitió triunfo en la categoría femenina, demostrando una vez más su solvencia en uno de los escenarios más extremos del surf mundial, con una puntuación de 19.87 por delante de Michelle des Bouillons y Laura Crane.

"Ha sido un día de locos, feliz por la victoria", asegura la surfista francesa en el podio junto a su bebé.

