Copa del Rey
Guadalajara - Barcelona: Partido de la Copa del Rey, en directo (0-2)
Sigue en directo el Guadalajara - Barcelona de 1/16 de final de la Copa del Rey 2025 - 26.
El Barcelona visita hoy (21:30 horas) al Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Pedro Escartín. El actual campeón del torneo del k.o. arranca la defensa de su corona esta noche ante un Guadalajara que busca protagonizar la gran campanada y eliminar a los de Hansi Flick, que llegan lanzados tras firmar siete triunfos consecutivos en LaLiga (Elche, Celta, Athletic, Alavés, Atlético, Betis y Osasuna).
El Deportivo Guadalajara ha alcanzado los 1/16 de final de la Copa del Rey tras superar ala AD Ceuta (1-0) y el CP Cacereño (2-1) en las dos primeras rondas del torneo copero.
Onces oficiales del Guadalajara - Barcelona
- Guadalajara: Dani Vicente; Cera, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agus Moreno; Álex Cañizo y Borja Díez.
- Barcelona: Ter Stegen; Eric García, De Jong, Christensen, Jofre Torrents; Casadó, Marc Bernal, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Guadalajara - Barcelona de 1/16 de final de la Copa del Rey!
¡¡¡FINAAAL!!! Se acabó el partido en el Pedro Escartín. El Barcelona ha sufrido ante un gran Guadalajara pero el actual campeón estará en los octavos de final de la Copa del Rey. Christensen y Rahsford, autores de los goles del Barça.
¡¡¡GOOOOOL DEL BARCELONA!!!! ¡¡¡¡GOOOOL DE RASHFORD!!! El Barcelona sentencia el partido y estará en los octavos de final de la Copa del Rey... El pase de Lamine es una genialidad y el delantero inglés deja en el suelo a Dani Vicente sin tocar el balón y define a la escuadra. ¡Es un golazo! No le quedaba otra al Guadalajara, tenía que arriesgar y a la contra ha llegado el segundo.
Vaya forma de leer el partido por parte de Pedri. El canario siempre sabe el ritmo al que hay que jugar. ¡Vaya jugador!
Vaya pase de Frenkie de Jong y Fermín no llega a la genialidad del neerlandés.
Falta de Rashford cuando buscaba un balón por la izquierda. No ha sido la mejor noche del extremo inglés.
Se va Cera y entra Neskes. Último cambio del Guadalajara.
Pide Rashford penalti pero el colegiado le dice que no hay nada.
¡Remata Cañizo ahora, en realidad el balón da en la espalda de Koundé, y atrapa abajo Ter Stegen!
¡¡¡Obús tremendo de Mendes!!! ¡¡¡Y Ter Stegen evita el empate del Guadalajara!!! Ojo que aún hay partido en el Pedro Escartín...
¡¡¡¡GOOOOL DEL BARCELONAAAA!!! ¡¡¡¡Gooool de Christensen!!! Se adelanta el equipo de Flick en el Pedro Escartín tras un centro de Frenki y un remate de Christensen...
Tapa la defensa un disparo de Lamine Yamal. ¡Córner para el Barcelona!
¡Ahora sí que entran Pedri y Koundé! Se van Roony y Casadó.
Dispara Toño Blanco y el balón se pierde junto al palo derecho de Ter Stegen...
Se va Samu Mayo y entra Tavares. Cuarto cambio en el Guadalajara.
Providencial Christensen para evitar un remate clarísimo de Álex Cañizo. Ojo que el Guadalajara se lo empieza a creer...
Bota toda la grada del Pedro Escartín cuando vamos camino del minuto 70 y el Guadalajara aguanta el 0-0 ante el actual campeón de la Copa del Rey.
Pues calienta Pedri en la banda. Hansi Flick va a tener que echar mano del genial futbolista canario porque el partido está muy atascado. También calienta Ferran Torres.
¡Y cambio en el Barcelona! Entra Alejandro Balde.
¡Triple cambio en el Guadalajara! Pere Martí mete oxígeno y piernas a su equipo.
Manda a córner Dani Vicente un balón de Frenkie de Jong que se iba complicando.
Otro saque de esquina para el Barcelona. Frenkie de Jong está sorprendiendo entrando desde segunda línea. Pero el Guadalajara va camino de la hora de partido y se mantiene el 0-0 en el marcado del Pedro Escartín.
¡¡¡Providencial Dani Vicente!!! Otro remate a bocajarro de Rashford y el portero del Guadalajara evita el primer gol del Barcelona con un pie milagroso abajo. ¡Tremendo!
¡PERDONA RASHFORD EL PRIMERO! Ocasión clarísimo para el delantero inglés. Roony mete un balón brutal y Rashford no acierta en el mano a mano ante Dani Vicente.
Muy atento Dani Vicente a un centro de Eric García que se iba envenenando.
¡Arranca la segunda parte en el estadio Pedro Escartín! Entra Cubarsí por Marc Bernal. Guadalajara 0-0 Barcelona.
El Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, no puede al descanso con el Guadalajara. No se han registrado goles en la primera parte en el Pedro Escartín. Fermín y Lamine Yamal han estado muy activos, pero sin claridad en las jugadas de ataque. Dani Vicente ha detenido todos los disparos con cierto peligro de los de Hansi Flick.
Vamos a ver qué propone el Barça en el segundo tiempo, lo que parece claro es que el CD Guadalajara va a intentar repetir el guion de la primera parte y sorprender en alguna contra. Nos esperan unos segundos 45 minutos apasionantes en el Estadio Pedro Escartín.
¡Descanso en el Pedro Escartín! Bufandas al viento por parte de la afición del Guadalajara. No hay goles: Guadalajara 0-0 Barcelona.
¡Otro remate de Eric García de cabeza, entrando desde segunda línea, y el balón se va ligeramente alto!
Buen centro de Lamine Yamal y Eric García no logra imprimir fuerza a su remate de cabeza. Balón para Dani Vicente.
¡Córner para el Barcelona! Dispara Fermín y despeja Ablanque.
Muy replegado el Guadalajara en esta recta final de la primera parte. Es cierto que e Barcelona no ha tenido ocasiones claras en los primeros 42 minutos de partido.
Lamine entra entre una nube de jugadores y eleva un balón que se va desviado. El Barça está poniendo actitud, lo que falta es claridad en ataque.
Lamine lo está intentando, pero las ayudas entre los jugadores del Guadalajara son constantes.
Metió un centro malísimo Rashford que despeja la defensa del Guadalajara. Se cumple el minuto 36 y no hay goles en el Pedro Escartín.
Falta sobre Lamine Yamal. No le están dejando pensar al futbolista de Mataró en esta primera parte. Vamos a ver si Rashford dispara también esta falta...
Casi controla Borja Díez un balón peligrosísimo en el área del Barcelona.
La rompe Fermín desde media distancia y el balón se va rozando el larguero de Dani Vicente. No hay goles en el Pedro Escartín y se cumple la media hora de juego.
¡Roony fueraaaa! Otra falta, está mucho más escorada, y el atacante azulgrana buscaba la escuadra de Dani Vicente.
Otra intervención de Dani Vicente a una falta sacada por Rashford. Insiste el Barcelona en busca del primer gol del partido.
Dispara Christensen desde la frontal y detiene seguro Dani Vicente.
Responde el Guadalajara con una contra que no finaliza bien Álex Cañizo. El partido está entretenido este primer cuarto de hora de juego.
¡La ha tenido el Barcelona! Buena jugada por banda izquierda y el balón se acaba paseando por el área local hasta que la despeja un defensa.
El Barcelona es el dueño de la posesión, pero no encuentra la forma de desarbolar la poblada defensa del Guadalajara. No hay goles en el comienzo del partido en el Pedro Escartín.
¡Casi marca Eric García con un disparo lejano! Dani Vicente lo evita sobre la línea de gol...
¡Se anima el Guadalajara! Lo intenta con un disparo lejano que detiene Ter Stegen. Manu Ramírez fue el autor del disparo.
Le pitan falta a Rashford cuando peleaba por un balón en el área del Guadalajara. El equipo de Martí está muy encerrado sobre su área.
Comienza presionando muy arriba el Barça de Hansi Flick. Vamos a ver cómo gestiona eso el Guadalajara.
¡Arranca el partido en el estadio Pedro Escartín! Guadalajara y Barcelona en busca del billete para los octavos de final de la Copa del Rey.
¡Saltan los protagonistas al césped del Pedro Escartín! A punto de comenzar el Guadalajara - Barcelona.
A escasos diez minutos de que ruede el balón en el Pedro Escartín, es un buen momento para recordar los onces oficiales de Guadalajara y Barcelona.
GUADALAJARA: Dani Vicente; Cera, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agus Moreno; Álex Cañizo y Borja Díez.
BARCELONA: Ter Stegen; Eric García, De Jong, Christensen, Jofre Torrents; Casadó, Marc Bernal, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford.
Elche y Deportivo de la Coruña son los dos primeros equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey.
A todo esto, tenemos el once del CD Guadalajara: Dani Vicente; Cera, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agus Moreno; Álex Cañizo y Borja Díez.
Al parecer, según informan varios medios, el problema está en una de las gradas supletorias del Pedro Escartín que no tiene los asientos numerados. Si el Ayuntamiento no valida esa grada, el partido se jugará con esa parte del estadio sin público.
¡Confirmado también el retraso del comienzo del Guadalajara - Barcelona media hora! La propia RFEF informa que el partido comenzará a las 21:30 horas.
Atención que tenemos noticia antes de comenzar el partido: el Guadalajara - Barcelona se retrasa media hora por motivos de seguridad. Lo ha confirmado el club culé en sus redes sociales.
El Guadalajara informa que el retraso se debe a "cuestiones organizativas y de seguridad".
Hansi Flick pidió a sus jugadores compromiso desde el primer minuto ante el Guadalajara para evitar comenzar con un gol en contra, algo que ha pasado en los últimos partidos obligando a los culés a remontar varios encuentros.
"Lo hemos hablado, se trata de la mentalidad y la actitud y los jugadores lo saben. Depende de nosotros cómo empiece el partido. Para mí, es algo básico el demostrar lo que valemos. En la última temporada jugamos contra el Barbastro y lo dimos todo y demostramos lo que valemos. Este año tenemos que hacer lo mismo", indicó Hansi Flick.
"Es lo mismo, en estos partidos hay que jugar como en LaLiga, somos favoritos pero hay que estar preparados y quiero ver calidad en el terreno de juego", apostilló el entrenador del Barcelona.
¡Tenemos el once oficial del Barcelona! ¡Juegan Ter Stegen y también Lamine Yamal! Pues Hansi Flick no quiere sustos y sale con la siguiente alineación ante el Guadalajara: Ter Stegen; Eric García, De Jong, Christensen, Jofre Torrents; Casadó, Marc Bernal, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford.
El ambiente en el Estadio Pedro Escartín en el día de hoy va a ser histórico. Así han llegado los jugadores del CD Guadalajara al escenario del partido.
Los 1/16 de final de la Copa del Rey se van a jugar entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. Al margen del Granada CF - Rayo Vallecano que se disputará el martes 6 de enero por el compromiso europeo que tienen pendiente este jueves los de Iñigo Pérez.
Horarios de los 1/16 de final de la Copa del Rey
Martes 16 de diciembre
SD Eibar - Elche CF 19:00 horas.
RC Deportivo - RCD Mallorca 19:00 horas.
CD Guadalajara - FC Barcelona 21:00 horas.
CD Eldense - Real Sociedad 21:00 horas.
Real Sporting de Gijón - Valencia CF 21:00 horas.
Miércoles 17 de diciembre
Albacete Balompié - RC Celta 19:00 horas.
Real Racing Club - Villarreal CF 19:00 horas.
SD Huesca - CA Osasuna 19:00 horas.
Cultural y D. Leonesa - Levante UD 18:00 horas.
CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid 19:00 horas.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF 21:00 horas.
Deportivo Alavés - Sevilla FC 21:00 horas.
Jueves 18 de diciembre
Burgos CF - Getafe CF 19:00 horas.
Ourense CF - Athletic Club 19:00 horas.
Real Murcia CF - Real Betis 21:00 horas.
Martes 6 de enero
Granada CF - Rayo Vallecano 19:00 horas.
¿Jugará Lewandowski de inicio? En pocos minutos vamos a conocer los onces de Guadalajara y Barcelona. Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido copero de esta noche en Guadalajara, pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días y no jugó ante Osasuna.
La otra duda es quién estará bajo los palos: ¿Wojciech Szczesny o Ter Stegen? Todo apunta a que el polaco será el elegido por el entrenador alemán.
La lista del Barcelona es la siguiente:
Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.
Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.
El Guadalajara - Barcelona de esta noche se juega en el Estadio Pedro Escartín, un estadio en el que se han colocado gradas supletorias para recibir la visita del equipo de Hansi Flick. La ilusión es máxima en Guadalajara con la visita del actual campeón de la Copa del Rey.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Guadalajara - Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey! El actual campeón se estrena en el torneo del k.o. en el Estadio Pedro Escartín. Y es que los cuatro equipo de la Supercopa de España (Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic) comienzan ya en esta ronda su participación en la Copa del Rey.
