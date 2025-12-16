Guadalajara - Barcelona: partido de la Copa del Rey, en directo (0-2)

El Barcelona visita hoy (21:30 horas) al Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Pedro Escartín. El actual campeón del torneo del k.o. arranca la defensa de su corona esta noche ante un Guadalajara que busca protagonizar la gran campanada y eliminar a los de Hansi Flick, que llegan lanzados tras firmar siete triunfos consecutivos en LaLiga (Elche, Celta, Athletic, Alavés, Atlético, Betis y Osasuna).

El Deportivo Guadalajara ha alcanzado los 1/16 de final de la Copa del Rey tras superar ala AD Ceuta (1-0) y el CP Cacereño (2-1) en las dos primeras rondas del torneo copero.

Onces oficiales del Guadalajara - Barcelona

Guadalajara: Dani Vicente; Cera, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agus Moreno; Álex Cañizo y Borja Díez.

Barcelona: Ter Stegen; Eric García, De Jong, Christensen, Jofre Torrents; Casadó, Marc Bernal, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Guadalajara - Barcelona de 1/16 de final de la Copa del Rey!