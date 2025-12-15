Marcos Baghdatis y el tenista que puede romper el dominio de Alcaraz y Sinner: "Puede y creo que lo hará"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido los últimos ocho grand slams disputados en 2024 y 2025, siendo Novak Djokovic el último tenista que logró levantar un trofeo en uno de los cuatro grandes escenarios de la raqueta (US Open 2023) al margen del italiano y el español. Las dos últimas temporadas se han convertido en un duopolio del jugador de El Palmar y de la San Cándido, quienes apenas dejan títulos para el resto del circuito. Alcaraz ha logrado se ha adjudicado los dos últimos Roland Garros (2024 y 2025), el Wimbledon de 2024 y el US Open de 2025; mientras que Sinner ha levantado el trofeo en los dos últimos Open de Australia (2024 y 2025), Wimbledon 2025 y el US Open 2024.

La época del Big Three ha dado paso a una nueva era en la que Sinner y Alcaraz rivalizan por los grandes títulos de la ATP. A sus 24 y 22 años, ni Sinner ni Alcaraz muestran debilidades o falta de hambre para pensar que van a ir por todos y cada uno de los grand slams que se jueguen en las próximas temporadas y, en este contexto, surge la inevitable pregunta que circula en el mundo del tenis: ¿Aparecerá un tercer jugador capaz de entrometerse en la rivalidad que mantienen el español y el italiano? Eso mismo ocurrió hace ya unos años cuando Djokovic logró romper la hegemonía que sostenían Federer y Nadal en la ATP. Marcos Baghdatis, extenista chipriota y que jugó ante Nadal, Federer y Djokovic, ha apostado por el jugador que a su parecer podría romper con el actual dominio de Alcaraz y Sinner.

"Quizás Fonseca, diría yo. Ese es uno de los que podría, y creo que lo hará", sostiene a Marcos Baghdatis en una entrevista con Tennis 365.

"Me quedaría con Alcaraz porque tiene más variedad en su juego"

El finalista del Open de Australia 2006 y ganador de cuatro títulos ATP también habla sobre las posibilidades de Alexander Zverev, aunque el exjugador de Limasol ve complicado que el jugador alemán pueda logar levantar un título de grand slam.

"Al margen de Fonseca, especialmente en un Grand Slam en un partido de cinco sets, no veo... Sí, quizás Zverev pueda ganar, pero va a ser difícil", opina Marcos Baghdatis.

En la entrevista con Tennis 365, el extenista chipriota también se moja a la hora de apostar por el jugador que ganará más grandes torneos de la ATP entre Sinner y Alcaraz.

"Pregunta muy difícil. Me quedaría con Alcaraz porque tiene más variedad en su juego, podría decir... Pero mentalmente tal vez es menos consistente que Sinner, así que puede volverse en su contra. Pero sí, yo me quedaría con Alcaraz", concluye Marcos Baghdatis.