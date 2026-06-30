Marcos Llorente: "No tengo problema porque los hábitos los puedo seguir igual que en casa"

Con la mudanza de la concentración española a Los Ángeles, Marcos Llorente habló en la rueda de prensa sobre la importancia de poder mantener sus hábitos. Estos ya han generado controversia en otras ocasiones, especialmente la costumbre de usar gafas con filtros especiales para evitar la luz artificial y optimizar su descanso.

El madrileño ha cambiado las bombillas del hotel por unas de luz roja y se está levantando a las 06:30 para ver el amanecer, mostrando indiferencia a las críticas. En cuanto a la alimentación, sigue sin contar las calorías de los alimentos y le da prioridad a los horarios de alimentación. Además, alabó la comida preparada por los cocineros de la Selección, asegurando que esta le permite mantener su rutina normal a pesar de estar concentrado.

"La Selección te prepara de todo, a cualquiera. es una maravilla y, cenamos de día, así que no está cambiando nada por esa parte de los hábitos, está todo genial", aseguró el futbolista en rueda de prensa.

"Tenemos que corregir errores"

Llorente jugó titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos, el empate ante Cabo Verde y la victoria ante Uruguay. Para él, España está creciendo en el torneo, pero se muestra autocrítico con el rendimiento de un equipo que tiene que corregir errores: "Nosotros estamos mejorando, aunque también tenemos que corregir errores", reconoció Llorente.

El jugador del Atlético de Madrid destacó a Francia y a Portugal cuando le preguntaron por las favoritas, pero sin olvidarse de su compañero Lamine Yamal, del que dijo que es el jugador más diferencial del torneo: "Lamine es el jugador que marca las diferencias"

"Lamine es el jugador que marca las diferencias y hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no para dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos en los que hay que doblarle", explica Marcos Llorente.

Tras las dudas que dejó el equipo en la fase de grupos, La Roja buscará recuperar su mejor versión este jueves a las 21 horas en California, donde se enfrentará a Austria. Un duro rival que no lo pondrá nada fácil y más teniendo en cuenta las dificultades del equipo español, sobre todo en la parte izquierda del ataque con las bajas de Nico Williams y Yeremy Pino. En el cuadro asoman Portugal o Croacia en unos hipotéticos octavos de final.

"El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso y creo que sería un error, aparte estás imaginando cosas que no han pasado. Por lo menos yo, estoy centrado en Austria y creo que sería un error estar pensando todo el rato en el siguiente rival, que es algo muy común porque cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos, yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaremos", señaló Llorente.

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