Calendario lunar julio 2026: descubre cuándo llega la Luna de ciervo, la primera luna llena del verano

El calendario lunar de julio muestra las fases de la Luna a lo largo del mes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estas fases cambian cada pocos días y marcan cómo se ve la Luna desde la Tierra. Si quieres observar el cielo más bonito, hacer rituales o disfrutar de una noche mágica, conoce todo sobre el ciclo lunar de julio. ¡No te pierdas lo que nos ofrece nuestro satélite!

¿Cómo será el calendario lunar de julio de 2026?

El calendario lunar de julio de 2026 presenta sus cuatro fases principales en las siguientes fechas:

Cuarto menguante: 7 de julio.

Luna nueva: 14 de julio.

Cuarto creciente: 21 de julio.

Luna llena: 29 de julio.

La fase más admirada es la luna llena, que se verá toda la noche si el clima lo permite. Se puede observar a simple vista o, si eres amante de la astronomía, te aconsejamos emplear binoculares o telescopio para explorar sus cráteres. Si usas óptica, mejor con filtros, ya que el brillo de la Luna reduce las sombras. Hay aplicaciones que te indican el horario exacto y los detalles para tu zona, y también hay otras apps que te ayudan a planificar fotografías mostrando cómo se verá el disco lunar en tu ubicación.

¿Qué es la Luna del Ciervo?

A la luna llena del 29 de julio se le denomina Luna del Ciervo. Se llama así porque en esta época del año los ciervos machos comienzan a desarrollar y reforzar sus nuevas astas. Este nombre procede de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban cada luna llena con fenómenos naturales característicos de la estación.

La Luna del Ciervo está asociada simbólicamente con el crecimiento, la renovación y la madurez personal. Al igual que las astas de los ciervos se desarrollan y fortalecen durante este periodo, esta luna llena se interpreta como un momento propicio para reconocer los avances logrados, reforzar la confianza en uno mismo y continuar evolucionando.

Desde una perspectiva espiritual, nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido, revisar nuestras metas y establecer nuevas intenciones para los meses siguientes. También se relaciona con la búsqueda de equilibrio entre la expansión personal y la responsabilidad, fomentando una actitud de gratitud, conciencia y compromiso con aquello que queremos construir en nuestra vida.

La siguiente luna llena tras la del 29 de julio será el 28 de agosto. Tradicionalmente se llama Luna del Esturión, también procedente de Norteamérica, donde este pez era abundante en esa época del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.