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El momento en el que Jannik Sinner se resbala y casi se lesiona en su debut en Wimbledon

El número 1 del mundo y vigente campeón de Wimbledon estuvo a punto de lesionarse de gravedad tras una aparatosa caída en su estreno en el grand slam londinense ante Miomir Kecmanovic.

Jannik Sinner, tras su caída en la central de Wimbledon

Jannik Sinner, tras su caída en la central de Wimbledon Reuters

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La pista central del All England Club enmudeció este lunes al presenciar como Jannik Sinner, número 1 del mundo y vigente campeón en Wimbledon, sufría una aparatosa caída en el comienzo del tercer set ante el serbio Miomir Kecmanovic. En concreto, el de San Cándido se resbaló cuando su rival le lanzo una derecha profunda que pilló al italiano desplazándose hacia el otro lado de la pista.

Jannik Sinner falló en su apoyo con la pierna derecha y sus dos rodillas se doblaron para dentro, quedando en una posición muy dolorosa. Antes de levantarse, el actual campeón de Wimbledon se echaba la mano a su cadera izquierda. Por fortuna, el tenista transalpino puedo seguir jugando su partido ante Miomir Kecmanovic, un duelo que en estos momentos está en juego en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Rafa Jódar vuela en su estreno en Wimbledon

La jornada de este lunes en el All England Club fue propicia para Rafa Jódar, que debutó Wimbledon con una sólida victoria ante el británico Felix Gill (6-3, 6-3 y 7-5) en una hora y 56 minutos. En segunda ronda, el de Leganés se medirá a su compatriota Pablo Carreño Busta, después de que su rival, el canadiense Denis Shapovalov, se retirara por unas molestias en el hombro cuando el asturiano iba ganando por dos sets a cero (6-3 y 7-6(7)).

Tras el partido, Rafa Jódar destacó la dificultad del estreno en el grand slam londinense y tuvo palabras de reconocimiento para Felix Gill.

"Un partido muy duro, Felix jugó muy bien todo el partido. Merecida 'wild card'. Le deseo lo mejor", señaló antes de admitir que competir sobre esta superficie tiene un significado especial.

"Jugar en hierba es especial, más en Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos. Y un honor jugar ante este público, gracias por venir", añadió Jódar.

Dani Mérida, número 85 del ránking ATP, también logró la victoria en su estreno en Wimbledon tras la retirada del argentino Camilo Ugo Carabelli, que se retiro por molestias físicas. Mérida, que iba perdiendo dos sets a uno en el momento en el que el porteño se retiro (4-6, 3-6, 6-2 y 3-0), comenzó con dudas el duelo encajando una rotura de saque en el sexto, que aunque la recuperó, volvió a perder el saque en el décimo juego para caer por 4-6 en el primer set.

En el segundo, Carabelli mantuvo el nivel y siguió siendo superior, consiguiendo una ventaja de 0-4, que a pesar de que Mérida recortó distancias, le valió para llevarse la segunda manga.

El madrileño, con 'break' abajo en el tercero, aprovechó las molestias físicas de su rival para adjudicarse cinco juegos seguidos para forzar la cuarta manga, en la que el argentino, tras ir perdiendo 3-0, decidió retirarse. Mérida se enfrentará en segunda ronda al vencedor del duelo entre el croata Marin Cilic y el ruso Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie del torneo.

En el cuadro femenino, Sara Sorribes también cumplió con autoridad y derrotó a la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva por 6-2 y 6-3 en apenas 1 hora y 17 minutos.

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