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Tres muertos en las celebraciones en Ciudad de México tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial

La multitudinaria fiesta por el pase a octavos de final se tornó en tragedia en Ciudad de México por la muerte por asfixia de tres personas.

Celebración este martes en Ciudad de México tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial

Celebración este martes en Ciudad de México tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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México sigue haciendo historia y anoche doblegó a Ecuador (2-0) para colarse en los octavos de final del Mundial 2026. El combinado de Javiwer Aguirre doblegó al conjunto ecuatoriano con dos golazos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La 'Tri' jugará su siguiente partido el 6 de julio ante el ganador del Inglaterra - República Democrática del Congo.

Pero la alegría desbordada en Ciudad de México en la noche del martes se transformó en tragedia por la muerte de tres personas durante la multitudinaria celebración en la capital del país.

"Los equipos de emergencia de Ciudad de México atendieron de manera inmediata la alerta de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", ha informado en redes sociales la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

La secretaría de salud de la capital mexicano confirmó que tres personas murieron por asfixia durante las celebraciones por el pase a octavos de final del Mundial 2026. Los fallecidos son un hombre de 44 años, una mujer de 48 años y otra de 19 años.

"Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares", informaba la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México en un sus redes sociales.

Un hora y veinte minutos después se confirmaba la muerte de otra mujer de 48 años por asfixia.

"En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia", detallaba la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Javier Aguirre: "Como la victoria de hoy, ninguna..."

El seleccionador de México, Javier 'Vasco' Aguirre, calificó la victoria ante Ecuador en los diciseisavos de final como la mejor en su carrera como entrenador.

"Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", indicó Aguirre.

El 'Vasco' admitió que su mente ya está en el histórico duelo de octavos de final del próximo 6 de julio ante Inglaterra o la República Democrática del Congo.

"A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipto; tienen figuras en Europa, son unos atletas. De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tengo gente en el partido de mañana entre los dos equipos y esperamos llegar bien preparados", explicó Aguirre.

Si México le gana al Congo o a Inglaterra, igualará su mejor actuación en los Mundiales, conseguida las dos veces anteriores cuando fue sede, en 1970 y 1986.

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