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La sorprendente razón por la que Jéssica Bouzas recibió un avisó de la juez de silla

La tenista gallega recibió una advertencia por las estrictas normas de indumentaria en el All England Club.

Jéssica Bouzas saluda a la juez de silla tras su victoria ante Anastasia Potapova

Jéssica Bouzas saluda a la juez de silla tras su victoria ante Anastasia Potapova @MPlusDeportes

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Jéssica Bouzas Maneiro debutó este lunes en Wimbledon con una gran victoria (6-2 y 6-3) ante Anastasia Potapova, actual número 28 del ranking WTA. La gallega fue muy superior a la jugador austriaca y se metió en la segunda ronda del grand slam londinense, donde se medirá a la ucraniana Dayana Yastremska.

Al margen de su gran victoria, Jéssica Bouzas sufrió una advertencia por parte de la juez de silla. La razón no fue otra que el hecho de que debajó de su camiseta blanca se transparentara un top de color negro. Y es que las estrictas normas de vestimenta en el All England Club generan situaciones de este tipo. La tenista gallega se lo tomó con humor y explicó lo sucedido tras el partido en el micrófono del periodista Iñaki Cano.

"Nada, un problema. Ya sabemos que aquí, en Wimbledon, son muy estrictos con muchas cosas y creo que se ve un poco de negro por aquí, tendré que arreglarlo. Son muy estrictos con cosas como estas. A ver cómo lo soluciono...", aseguraba la jugadora de Villagarcía de Arosa.

Habrá que estar atento al partido de este miércoles de la tenista pontevedresa y ver cómo soluciona este pequeño problema con su vestimenta en Wimbledon, el torneo de tenis con más historia y prestigio del mundo.

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