Terremotos Venezuela
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: Sube a 26 la cifra de españoles muertos, 150 están desaparecidos y 12 bajo los escombros
Sigue en directo online la última hora del doble terremoto que sacudió Venezuela hace ahora una semana.
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El puerto de la Guaira en Venezuela se ha transformado en una morgue improvisada con ataúdes acumulados uno tras otro junto al mar tras los terremotos de Venezuela.
Cientos de cuerpos ya están a la espera de ser identificados por los equipos forenses desplazados a la zona. Urge comenzar a enterrar a las personas fallecidas para evitar epidemias. La nueva cifra oficial de fallecidos asciende a 1943, entre ellos hay 26 españoles fallecidos. En cuanto al número de heridos, por el doble terremoto, asciende ya a más de 10.000. Y Naciones Unidas apunta a que podría haber unas 42.000 personas desaparecidas. Exteriores señala que hay 150 españoles desaparecidos y 12 bajo los escombros.
Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para sacar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo. Su rescate se ha complicado debido a que se encuentra en la garita del sótano del edificio en el que trabajaba como vigilante.
Los expertos aseguran que la supervivencia dependerá de factores como si esa persona puede respirar bien, o si tiene acceso a comida y agua.
La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos. Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.
Desde España hoy despega un equipo médico de la Agencia Española de Cooperación, son los llamados 'Chalecos rojos'. Acudieron a los terremotos de Turquía y Siria, a las inundaciones en Mozambique o al huracán que arrasó Jamaica y son capaces de poner en funcionamiento en 72 horas un hospital de campaña llamado START, considerado por la Organización Mundial de la Salud de primer nivel. El equipo supera las 40 personas, todos voluntarios, médicos, enfermeros, bomberos y técnicos.
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Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | La reina Letizia desea "lo mejor posible" a los rescatistas
En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el ministro de Exteriores José Manuel Albares ha actualizado el número de víctimas españolas en los terremotos de Venezuela.
Ha acudido junto a ala reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que viaja a Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí.
Por su parte la reina ha deseado "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables".
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Técnico de Emergencias: "Pueden producir enfermedades diarreicas"
El técnico de Unidad de Emergencias, Daniel Losada, avanza que aquellas personas que se encuentran sin hogar a causa de los terremotos "van a producir o pueden producir enfermedades diarreicas o de contagio a través de agua" debido a que no pueden tener unas condiciones de higiene simples.
Por lo que recuerda que además de los fallecidos también hay que pensar en "las personas que han sobrevivido y poder darles atención a los que han perdido a familiares y allegados"
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Exteriores aumenta a 26 los españoles muertos, 150 desaparecidos y 12 bajo los escombros
El Ministerio de Exteriores ha confirmado que aumentan a 26 los españoles muertos. Además 150 están desaparecidos y 12 bajo los escombros.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | ¿Qué pasó con los cien deportados desaparecidos tras los terremotos en Venezuela?
Decenas de ciudadanos venezolanos han denunciado la falta de información isobre los migrantes que se encuentran desaparecidos, tras los terremotos registrados el pasado miércoles en el país suramericano.
"Nadie tiene una respuesta clara de qué es lo que pasa con los migrantes que aún no han sido encontrados", dijo Toyo a la prensa desde la morgue de Bello Monte en Caracas.
La mujer se encontraba en ese lugar solicitando información sobre su primo, Víctor Guanipa Toyo, de 32 años, quien llegó a Venezuela, horas antes de que ocurriera el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado día 24.
"No dan una información veraz, nosotros venimos (...) buscando una respuesta porque en casa hay una madre que sufre y llora esperando respuesta de su hijo, dos hijos que esperan a su padre, y nosotros necesitamos de verdad una respuesta, sea que esté vivo, sea que esté hospitalizado", insistió.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros
Cuatro policías han sido detenidos acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.
Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.
Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el director del CICPC, Douglas Rico.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | La reina y el ministro de Exteriores despiden a los 'Chalecos rojos'
La Reina Letizia despedirá junto al ministro de Exteriores al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los Reyes Felipe VI y Letizia trasladaron el pasado jueves su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos. "Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país". Asimismo, transmitieron su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre".
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | El hospital de campaña que desplegarán en Venezuela voluntarios españoles
Un equipo de voluntarios españoles formado por médicos, enfermeros, bomberos y técnicos despegará esta mañana desde el aeropuerto madrileño de Barajas para montar en Venezuela un hospital de campaña. Pueden llegar a atender a 400 personas al día. Son 24 horas de trabajo continuo. Este hospital llamado START tiene dependencias para urgencias, hospitalizaciones y operaciones quirúrgicas. Puede trabajar durante 2 semanas de forma autónoma sin necesidad de ser abastecido de agua, energía o alimentos.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Los últimos rescates
Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para sacar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo. Su rescate se ha complicado debido a que se encuentra en la garita del sótano del edificio en el que trabajaba como vigilante.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | El cielo se tiñe de rojo en Venezuela
Cuando se cumple una semana del doble terremoto que ha arrasado Venezuela nos llega una imagen que es espejo de lo que está ocurriendo en el país. Se hizo de noche en medio de un atardecer infernal con el cielo totalmente teñido de rojo.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | El último balance de los terremotos en Venezuela
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el doble terremoto que ha sacudido Venezuela hace ahora una semana. Comenzamos el repaso informativo dando el último balance de la tragedia. La nueva cifra oficial de fallecidos asciende a 1943, entre ellos hay 19 españoles. El número de heridos supera las 10.000 personas y Naciones Unidas apunta a que podría haber unas 42.000 desaparecidos.
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