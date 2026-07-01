Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: Sube a 26 la cifra de españoles muertos, 150 están desaparecidos y 12 bajo los escombros

El puerto de la Guaira en Venezuela se ha transformado en una morgue improvisada con ataúdes acumulados uno tras otro junto al mar tras los terremotos de Venezuela.

Cientos de cuerpos ya están a la espera de ser identificados por los equipos forenses desplazados a la zona. Urge comenzar a enterrar a las personas fallecidas para evitar epidemias. La nueva cifra oficial de fallecidos asciende a 1943, entre ellos hay 26 españoles fallecidos. En cuanto al número de heridos, por el doble terremoto, asciende ya a más de 10.000. Y Naciones Unidas apunta a que podría haber unas 42.000 personas desaparecidas. Exteriores señala que hay 150 españoles desaparecidos y 12 bajo los escombros.

Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para sacar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo. Su rescate se ha complicado debido a que se encuentra en la garita del sótano del edificio en el que trabajaba como vigilante.

Los expertos aseguran que la supervivencia dependerá de factores como si esa persona puede respirar bien, o si tiene acceso a comida y agua.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos. Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Desde España hoy despega un equipo médico de la Agencia Española de Cooperación, son los llamados 'Chalecos rojos'. Acudieron a los terremotos de Turquía y Siria, a las inundaciones en Mozambique o al huracán que arrasó Jamaica y son capaces de poner en funcionamiento en 72 horas un hospital de campaña llamado START, considerado por la Organización Mundial de la Salud de primer nivel. El equipo supera las 40 personas, todos voluntarios, médicos, enfermeros, bomberos y técnicos.