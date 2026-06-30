Termina hoy el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

Último día para solicitar la regularización extraordinaria. El Gobierno aprobó hace casi dos meses la posibilidad de que todos los migrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales puedan pedir regularizar su situación, ahora dos meses y medio después se cumple el plazo.

El período para formalizar la solicitud de esta medida se abrió el pasado 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos. Según los últimos datos confirmados por el Ejecutivo se habrían recibido 900.000 peticiones en dos meses a fecha de 15 de junio.

Este es un paso importante que se traduce en una primera autorización provisional para residir y trabajar en España. El Gobierno tiene hasta tres meses ahora para resolver las solicitudes. Las primeras semanas desde la apertura del proceso dejaron imágenes de largas colas a las puertas de servicios municipales y las ONG acreditadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un documento necesario solo en algunos casos, pero a medida que más entidades se registraron para ofrecerlo, el problema se ha resuelto. Sí han persistido, en cambio, las trabas para personas de algunos países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia a la hora de conseguir el certificado de antecedentes penales, un requisito indispensable para acceder a la medida.

Ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento 'Regularización Ya' ha pedido ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.

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