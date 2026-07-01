Javier Aguirre: "¿Qué me falta? Un whisky cortito con hielo..."

El seleccionador de México, Javier 'Vasco' Aguirre, nunca deja a nadie indiferente. Su afable forma de ser y autenticidad le convierten en una figura única e irrepetible, ahora mismo todo México está con él mientras la selección hace historia en el Mundial 2026. La Tri ya está en octavos de final después de doblegar a Ecuador (2-0) y se medirá el próximo lunes 6 de julio al ganador del Inglaterra - RD del Congo.

El 'Vasco' Aguirre acaba de ser abuelo otra vez y un periodista le preguntó sobre qué le faltaba ahora mismo, justo después de haber metido a México en los octavos de final del Mundial 2026.

"¿Qué me falta? Un whisky... Ahorita mismo, un whisky. No, cortito con hielo. Es lo único que me falta hoy y no tengo en la habitación, se me acabó. No le digas a nadie, wey", bromeó Aguirre.

"Ayer nació mi tercer nieto y trajo torta bajo el brazo", señaló Javier Aguirre en referencia a un dicho mexicano, según el cual algunos bebés le dan buena suerte a la familia con su llegada.

"Como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente"

El seleccionador mexicano calificó el triunfo sobre Ecuador en los dieciseisavos de final como el mejor en su carrera como entrenador, pero confió en ir por más en la Copa del Mundo.

"Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", señaló el 'Vasco' en rueda de prensa.

"Significa mucho para mí, porque yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido, me pasó en Sudáfrica y en Corea y duele mucho. Hoy esta comunión con la gente es un impulso extra. Ha sido un partido muy exigente, Ecuador es un equipo que te lleva al límite. Fue una bonita noche para los mexicanos", indicó Aguirre.

"Estamos entre los 16 mejores del mundo. Estamos muy bien, muy animados, muy concentrados, es una familia, es difícil esta palabra de verdad usarla en el fútbol, es una verdadera familia, los que no juegan, los que están detrás, es un grupo espectacular", explicó el seleccionador mexicano.