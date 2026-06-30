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Paula Badosa cae en su debut en Wimbledon ante Emma Navarro

La tenista catalana parecía tener encarrilada la victoria, pero la estadounidense levantó un 2-5 en el tercer set para llevarse el triunfo (4-6, 6-3 y 7-5).

Paula Badosa, en su partido ante Emma Navarro

Paula Badosa, en su partido ante Emma Navarro Reuters

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No pudo ser. Paula Badosa se despidió de Wimbledon a las primera de cambio, después de ceder ante Emma Navarro en tres sets (4-6, 6-3 y 7-5). La tenista española tuvo wel triunfo en la mano, cuando estuvo 2-5 arriba en la tercera manga, pero la estadounidense reaccionó y se llevó cinco juegos consecutivos para meterse en la segunda ronda de Wimbledon.

Badosa, cuyo mejor resultado en el grand slam británico es la cuarta ronda, se despide en la primera ronda, una dura derrota por cómo transcurrió el duelo que se extendió durante dos horas y 23 minutos. La jugadora catalan se llevó el primer set tras quebrar el saque de Navarro y tras salvar salvar cuatro bolas de 'break' en contra.

En el segundo set, Emma Navarro rompió el servicio de Baoda en el sexto juego y se anotó el segundo parcial para mandar el partido al tercer y definitivo set. La tenista española de 28 años se llegó a colocar 2-5 arriba en el tercer set, pero cedió su saque en dos ocasiones para sufrir un amargo adiós a Wimbledon.

Jaume Munar supera a Francisco Cerúndolo

La buena noticia para el tenis español este martes en el All England Club llegó por parte de Jaume Munar, número 44 del ranking y que venció al argentino Francisco Cerúndolo, 21 de la ATP y que recientemente ganó el torneo de Queen's, por 6-1, 6-4 y 6-3.

El balear se aseguró el pase a la segunda ronda, donde se enfrentará al británico Jacob Fearnley, que entró a cuadro principal por una invitación, y que derrotó al estadounidense Alex Michelsen (3-6, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2).

Pablo Llamas se despide en su estreno

El español Pablo Llamas no pudo superar la primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de caer ante el estadounidense Zachary Svjada por 6-1, 6-2 y 6-4, en la que era su primera participación en el prestigioso torneo británico.

El jugador de 23 años, natural de Jerez de la Frontera, había entrado en el cuadro principal gracias al 'lucky loser'.

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