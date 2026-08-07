Greg Rusedski, pesimista con el regreso de Alcaraz: "Ya puedes descartarlo del US Open, no hay manera de que..."

La confirmación de que Carlos Alcaraz no jugará en Cincinnati ha supuesto un jarro de agua fría para el mundo del tenis y todos los aficionados que esperaban ver de vuelta al campeón de siete grand slam a mediados de agosto, tras cuarto meses de baja por su lesión en la muñeca derecha. Pese a que periodistas próximos al entorno del murciano han hecho un llamamiento a la calma, asegurando que su proceso de recuperación sigue avanzando pese a su baja en el Masters de Cincinnati, hay voces que se comienzan a cuestionar qué ha ocurrido.

Greg Rusedski, extenista británico y finalista del US Open de 1997, se ha mostrado pesimista con la recuperación del jugador de El Palmar, asegurando que en su opinión Alcaraz no jugará el US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre).

"Ya puedes descartarlo del US Open. No hay manera de que vaya a jugar en el US Open si se pierde Cincinnati", asegura Greg Rusedski en la última entrega en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.

"Estaba preguntándome un poco dónde estaba cuando lo vimos entrenando con los juniors, pero parecía bastante bien con el movimiento, el golpe, el nuevo peinado. Todo parecía estar bien. Entonces recibimos esta noticia. Si esto fuera solo un poquito de inflamación, un pequeño problema, ya estaría de vuelta. Es algo un poco más serio. No sabemos si ha tenido un desgarro, si es algo más, si se ha sometido a una pequeña intervención. ¿Quién sabe qué ha pasado? Y las únicas personas que lo saben son Carlos Alcaraz y el resto de su equipo. Pero esto está tomando mucho más tiempo de lo que pensábamos", apunta el ganador de 15 títulos ATP.

"Tómate todo el tiempo que necesites... incluso si se pierde el resto del año y luego vuelve en 2027"

El extenista de 52 años manda un mensaje directo a Carlos Alcaraz y le pide que se tome el tiempo que necesite para volver al 100% y con plenas garantías de no recaer en su lesión en la muñeca derecha.

"Tómate todo el tiempo que necesites... incluso si se pierde el resto del año y luego vuelve en 2027", asegura el extenista nacido en Montreal, Quebec, el 6 de septiembre de 1973.

Greg Rusedski pone el ejemplo de Jack Draper y la lesión en el hombro que persigue al tenista británico desde hace meses.

"Jack Draper vive una pesadilla... Estaba llorando en el tercer set (ante Terence Atmane en Montreal) porque el hombro no está bien y el hueso magullado le está afectando. Esto es devastador. Ha estado casi un año lejos del circuito y no puede superarlo. Y creo que Alcaraz debería estar pensando para sí mismo, no quiero estar en una situación así. Voy a tomar todo el tiempo que necesite. No voy a apresurar mi regreso", señala Greg Rusedski.

Por último, el extenista británico deja en el aire cuándo volverá Carlos Alcaraz

"Creo que esto podría tomar un poquito más de tiempo y puede que no lo veamos este año. Quieres estar 110% seguro con el cuerpo, asegurarte de que todo esté bien respecto al riesgo, porque los riesgos son cosas difíciles de manejar. Así que, en mi opinión, el US Open no va a suceder. No juegas Cincinnati, eso ya está. ¿Lo veremos cuando llegue la temporada de pista cubierta? ¿Quién sabe?", concluye Greg Rusedski.