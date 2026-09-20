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Juan Carlos I reivindica sus memorias como su "último legado" a España

El rey emérito ha señalado que, además de las instituciones democráticas que, según afirma, permiten a los españoles vivir en paz desde hace cinco décadas, quería dejar por escrito "su parte de verdad". 

Juan Carlos I recibe el Premio Saint-Simon

Juan Carlos I recibe el Premio Saint-Simon EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El rey emérito Juan Carlos I ha presentado sus memorias, Reconciliación, como el que considera su "último legado" a los españoles, durante el acto de entrega del Premio Saint-Simon, celebrado este domingo en la localidad francesa de La Ferté-Vidame. 

A sus 88 años, el antiguo jefe del Estado ha recibido el galardón por una obra escrita junto a la escritora francesa Laurence Debray. Se trata del segundo reconocimiento literario que recibe el libro en Francia, después del Premio Especial del Jurado del Libro Político concedido el pasado abril en la Asamblea Nacional francesa. 

Durante su intervención, Juan Carlos I ha explicado que decidió escribir sus memorias con la intención de dejar constancia de su experiencia, y ofrecer su propio testimonio a las generaciones futuras. Ha reconodido que tomar esta decisión fue "más temeraria que prudente", pero asegura que estuvo motivada por su deseo de escribir para la posteridad. 

Dejar por escrito "su parte de verdad"

El emérito ha relacionado este propósito con su papel durante la historia reciente de España y ha señalado que, además de las instituciones democráticas que, según afirma, permiten a los españoles vivir en paz desde hace cinco décadas, quería dejar por escrito "su parte de verdad". 

La elección del lugar para recibir el premio también ha tenido un significado especial para el monarca. Juan Carlos I ha recordado que el duque de Saint-Simon escribió sus célebres memorias alejado de la corte francesa, una circunstancia que ha comparado con su propia situación. Según ha explicado, comenzó a trabajar en Reconciliación después de abandonar el palacio de la Zarzuela en 2020 y trasladarse a Emiratos Árabes Unidos, en un momento marcado por la repercusión pública de las investigaciones sobre sus finanzas. 

Una debilidad por Francia

El rey emérito también ha destacado sus vínculos históricos y familiares con Francia, reconociendo sentir una especial "debilidad" por el país. 

Al concluir su discurso, ha reafirmado su relación con España pese a residir fuera del país. "Viva donde viva, perteneceré siempre" a España, ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su gratitud por el reconocimiento y su afecto hacia los españoles. 

El Premio Saint-Simon, creado en 1975, distingue obras de carácter memorialístico. En esta edición competían como finalistas Régis Debray y Patti Smith.

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