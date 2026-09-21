Merz no dimite pese a la debacle de la CDU en Mecklemburgo donde arrasa la ultra derecha y en Berlín donde se impone La Izquierda

La Unión Cristianodemócrata se hunde en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania ante el ascenso de la ultraderecha. El canciller alemán reconoció que "el resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo. Es un desastre", sin embargo se niega a dimitir tanto como presidente de la CDU como de canciller, y aseguró que seguirá adelante con sus reformas sociales y económicas.

Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones en la región de Mecklemburgo-Antepomerania. El Partido Socialdemócrata obtuvo un 35,5%. El candidato a primer ministro regional, Leif-Erik Holm, reivindicó el mandato para formar gobierno, pero el cordón sanitario lo hace poco viable ante la falta de una mayoría absoluta. El único partido dispuesto a dialogar con AfD, aunque también descarta una coalición, es la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación que se quedó fuera de la cámara regional al obtener un 4,8 %. En Berlín se impuso La Izquierda, según los datos del recuento con un 99,03% escrutado, con un 25,7% de los votos. La CDU alcanzó el 18,8%, y el SPD obtuvo su peor resultado en este estado federado con cerca de un 12,1%, y AfD el 16,1%.

Merz se mostró convencido de que sus reformas serán "el remedio contra el veneno autoritario que, con la fascinación por lo autoritario, penetra cada vez más profundamente en la sociedad" alemana. Aseguró que la respuesta al descontento ciudadano, no puede consistir "en hablar continuamente de todo lo bueno como si fuera malo", sino "preparar a nuestro país para el futuro", aunque duela a la ciudadanía. "Lo que hay que hacer ahora requiere valentía, firmeza y paciencia. Yo aportaré todo ello como presidente de la CDU y, sobre todo, como canciller de nuestro país". Merz insistió en que "no podemos aplazar ahora estas decisiones, ¡Las reformas tienen que llegar!", subrayó.

El semanario Der Spiegel augura que la debacle "no quedará sin consecuencias" y afirma que "la única cuestión es ¿cuánto tiempo podrá aguantar todavía?". "Lo que todavía lo mantiene en el cargo es la falta de unidad entre sus posibles sucesores", sostiene el semanario. También el diario más leído en Alemania, Bild, señala que Merz sólo ha ganado tiempo temporalmente.

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